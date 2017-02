Un aparatoso accidente provoca retenciones kilométricas en la A-7

El tráfico está siendo desviado por la N-340 y los bomberos de Orihuela y Almoradí actúan para retirar combustible de la calzada

Un aparatoso accidente, en el que se ha visto implicado un camión cisterna y un turismo, está generando una retención kilométrica en la autovía A7 a la altura de la salida Albatera -Redován en dirección Alicante -Murcia. El siniestro se ha producido sobre las 11 de la mañana de hoy por un impacto en sentido Murcia-Alicante.

El camión ha atravesado la mediana cortando por completo la circulación del sentido contrario. En estos momentos están actuando efectivos de bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí para frenar una fuga de combustible que, matizan, no reviste gravedad, ya que se trata del combustible del propio depósito y no de la carga de la cisterna. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat no se han producido heridos graves, aunque el accidente ha sido muy aparatoso.

Las retenciones son kilométricas en sentido Alicante- Murcia y comienzan a la altura del acceso a Cox . La Guardia Civil intenta desviar el tráfico por la Nacional 340 desde Cox y desde Albatera. Esta carretera se encuentra a estas horas colapsada en dirección Orihuela- Murcia, al recoger todo el tráfico de la autovía.