África Celdrán deja su acta de concejal tras pedir la fiscalía 11 años de inhabilitación

La edil de Bienestar Social y Tercera Edad de Torrevieja, África Celdrán (PSOE), anunció ayer su dimisión tras una reunión mantenida con el equipo de gobierno de la localidad tras «tener constancia de la apertura del juicio oral contra mí», por un presunto delito de prevaricación al suscribir, «careciendo facultades para ello», apunta el fiscal, un contrato para la edición de los programa de fiestas de La Purísima y la Feria de Mayo de Torrevieja en Torrevieja, con la editorial MIC, caso por el que el Ministerio solicita 11 años de inhabilitación como cargo público.

Paralelamente, el PSPV la suspendió temporalmente de militancia, hasta que se resuelva la causa judicial. La edil renunció a su cargo y a su acta como concejal, por lo que estará fuera, como pronto, tras el pleno de finales de marzo, pues dicha dimisión debe pasar por pleno y «no da tiempo para el de este jueves», confirmó el alcalde, José Manuel Dolón (Los Verdes).

Celdrán apuntó a que el motivo del abandono no responde más que a su voluntad de «afrontar mi defensa con las máximas garantías y evitar que el gobierno municipal pueda verse afectado por la más que previsible manipulación política, proveniente de los que desde el primer momento han estado detrás de este asunto, y son los primeros que tendrías que callar», aludiendo a la oposición del Partido Popular en Torrevieja. La edil considera «manifiestamente injusta» la petición del fiscal, aunque sostiene que «como no puede ser de otra manera, acataré siempre las decisiones judiciales» , que espera «con total tranquilidad».

Celdrán defendió ayer su inocencia, como ya ha hecho en otras ocasiones, y reiteró que «si de algo se me puede acusar es de inexperiencia e ingenuidad en un asunto con el que me encontré prácticamente al comienzo de mis obligaciones como concejala y con el que únicamente pretendía beneficiar los intereses del conjunto de los ciudadanos de Torrevieja, nunca el beneficio personal».

Por su parte, el alcalde, José Manuel Dolón, fue rotundo al afirmar que «pongo la mano en el fuego de que va a quedar en nada. Estoy convencido de que es totalmente inocente. Esto se trata de otra cosa», apuntó, también en referencia a una supuesta maniobra política por parte de la oposición. El primer edil recalcó que «es un gesto que le honra, y al que se había comprometido. Tras tener conocimiento por parte de su abogada de cómo estaba el tema».

La edil reafirma su inocencia apoyándose en que «el hecho de que la propia empresa en las declaraciones del procedimiento previo haya reconocido que no me conocía, que no ha habido lucro de ningún tipo ni se ha generado ningún gasto en el Ayuntamiento, me reafirma en esa consideración». Además, Celdrán resaltó que todo el equipo de gobierno, tras manifestar su renuncia «me ha manifestado su absoluta solidaridad, respeto, apoyo y confianza en mi inocencia», como confirmó el propio Dolón.

Para hacer efectiva esta renuncia, ahora habrá que comunicársela a la Junta Electoral para que corra la lista, aunque está por ver si la siguiente en ella por parte de los socialistas torrevejenses, Fabiana Ibarra Lidón, en el número 6, acepta el cargo. Ibarra, de origen argentino, trabaja como asesora en las áreas de Fiestas y Bienestar Social desde mediados de 2015, en apoyo de la gestión de la edil que ha dimitido y es secretaria de Integración Social y Nuevas Tecnologías del PSOE local.

Este caso judicial no es la única polémica que ha salpicado a Celdrán, tras el cruce de denuncias entre su marido y ésta, por el que la fiscalía pidió para la edil un año de cárcel por supuestos golpes, a la vez que ella denunció a su marido por vejaciones, aunque fue absuelta en septiembre del pasado año.