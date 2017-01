Deja de ir a la universidad al ser confundida con una de las agresoras de Murcia

Una joven alicantina se ha visto obligada a denunciar las continuas amenazas que está recibiendo tras difundirse su imagen en redes sociales e identificarla erróneamente como una de las agresoras que el pasado domingo dieron una paliza a una mujer a las puertas de un pub en Murcia. Al parecer, su corte de pelo, con una parte de la cabeza rapada, se asemeja al de una de las atacantes y sus fotografías están corriendo como la pólvora por internet acusándola de algo que no ha hecho. La difícil situación que está viviendo y su miedo a salir sola a la calle le impiden incluso asistir a sus clases en la Universidad de Murcia, donde estudia Ciencias Políticas.

"Me llamo Triana Gambín, tengo 18 años y no tengo nada que ver con la agresión que se produjo en Murcia, la cual condeno con todas mis fuerzas. Estoy viviendo una pesadilla y necesito que la gente sepa que yo no he hecho nada". A pesar de que las fuerzas de seguridad ya han detenido a seis hombres y una mujer como responsables de la paliza, la joven sigue recibiendo amenazas.

Fue ayer lunes, 23 de enero, cuando algunos amigos la alertaron de lo que estaba sucediendo. "Me enviaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales en las que salen fotos mías. También he empezado a recibir amenazas, hasta de muerte, a través de mis redes sociales". La joven no ha acudido hoy a clase por miedo a represalias. "Voy a la universidad en autobús o en tren y me da miedo salir sola por si alguien me agrede porque estoy recibiendo muchas amenazas de grupos de ultraderecha".

Triana asegura que cuando ocurrió la agresión en Murcia, el pasado sábado, ella estuvo en casa, con su familia, y también visitando a una amiga. "A las 12 de la noche ya estaba en mi casa, no fui yo y necesito que se sepa".

Acompañada de algunos familiares, la joven acudió ayer a la Guardia Civil a interponer una denuncia. También se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para alertar de lo que estaba sucediendo y prestarse a colaborar en lo que hiciera falta. "Me recomendaron que cierre todas mis redes sociales para que no sigan cogiendo fotos mías para difundirlas. Pero lo que no pueden hacer es ponerme una escolta. Me han recomendado que vaya siempre acompañada y que me compre un spray de gas pimienta por si tuviera que defenderme, pero es obvio que no siempre puedo ir con más personas. Necesito que esto se acabe porque me da miedo salir sola".

Imagen de una de las publicaciones en internet.

