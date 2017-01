El PP replica que el Teatro estaba cubierto con el seguro de los edificios municipales

El PP de Torrevieja quiso desmentir ayer las declaraciones del alcalde José Manuel Dolón en las que afirmaba que el Teatro Municipal no contaba con seguro para cubrir posibles siniestros cuando recibió una inspección de la Policía Autonómica en 2014. De esa visita se derivó un expediente sancionador grave por carecer de licencia de apertura y no contar con ese seguro. Sin embargo, el PP demostró ayer documentalmente que el Teatro contaba en esos momentos con el seguro general para todas las dependencias municipales. Un tipo de póliza impuesta por los servicios técnicos para evitar el fraccionamiento de contratos para el mismo servicio. De hecho, según las mismas fuentes, durante el periodo de vigencia de esa póliza se produjo algún accidente que fue cubierto sin problemas por la aseguradora, sin cuestionar si se había producido en el Teatro. Pese a presentar esa póliza tras la inspección el Ayuntamiento fue sancionado co 6.000 euros y, según ha podido confirmar este diario, realizó un seguro específico por el aforo de 600 butacas.

Antes de que los técnicos habilitados nacionales de Contratación y Secretaría reclamasen esa contratación conjunta, el teatro llegó a asegurarse de forma individual. Fue el caso una factura aprobada por ese concepto por Domingo Soler, como concejal del PP, por el contrató un seguro por 11.998 euros solo para cubrir la responsabilidad sobre lo que sucediera en el teatro en 2008-2009. Soler estuvo integrado en el equipo de gobierno del PP muchos años. Ahora forma parte del gobierno de coalición, que mantuvo el lunes que el teatro no contaba con seguro, con APTCe.