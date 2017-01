Los dos intendentes «plantan» al alcalde en la celebración del Día de la Policía Local

El conflicto y la polémica no abandona a la Policía Local. Los principales mandos del cuerpo, los máximos responsables de su funcionamiento, el intendente principal Vicente Gutiérrez y el intendente Alejandro Morer, se ausentaron del acto. Apenas una treintena de agentes acudieron al encuentro en una tarde muy desapacible. Todo pese a que existía una instrucción previa del área de Policía de compensar a los efectivos con una jornada completa de libranza si acudían de servicio fuera de su turno habitual al evento, en el que además de la intervención del alcalde de otorgaron insignias municipales en función de la antigüedad de los agentes. El intendente principal está enfrentado con el alcalde José Manuel Dolón y el director de la Policía Local, Javier Mínguez porque entiende que se le han retirado competencias y no se han tenido en cuenta sus informes en contra del acuerdo horario del 7x7, que ha comenzado a aplicarse en la plantilla tras años de reivindicación de una parte muy importante de los agentes. Por su parte, el intendente Morer ha visto cómo el Ayuntamiento no ha recurrido una de las dos sentencias -para la otra no cabe recurso- por la vía contencioso administrativa que lo señalan como responsable de dos casos de acoso contra cuatro agentes.

El municipio celebraba el Día de la Policía, coincidiendo este año, por primera vez, con la fecha en la que existe la referencia más antigua relativa a este cuerpo, a la llamada «Milicia Urbana», con destino en la población de Torrevieja que nació el 17 de enero de 1834, y que en palabras del alcalde, José Manuel Dolón (Los Verdes), «hoy ha llegado a ser un servicio esencial para la seguridad y el bienestar de los torrevejenses. Un servicio que nació con 21 efectivos y que ahora supera los 160».



Polémicas insignias

El alcalde dirigió unas palabras a los policías en las que reconoció «sus años de servicio, su profesionalidad y entrega». Igualmente, señaló que desde que llegó a la alcaldía se propuso «abordar mejoras para el personal del Ayuntamiento. Por eso asumí las concejalías de Personal y de Policía con la intención de dar soluciones, en la medida de lo posible, a las carencias de medios y de personal, así como para solventar conflictos que llevaban años enquistados. Creo que algunos están en vías para resolverse y que estamos en el camino de solucionar otros porque todos compartimos, o así debiera ser, un mismo objetivo, que no es otro que servir a los ciudadanos. Nadie se hace policía local si no tiene esa vocación de servicio público, si no quiere ayudar a los demás», aseguró. Dolón depositó una corona de flores, en honor a los policías caídos en servicio, a los pies del Santo Ángel Custodio, patrón del cuerpo, al inicio del acto, para, seguidamente comenzar el reconocimiento por sus servicios a los agentes que han cumplido 35 en el cuerpo: Alfonso Ortuño Martínez, José Antonio Sáez Martínez y Antonio Martín García; a los que llevan 30 años, José Domingo Muñoz Pérez, Adolfo Rodríguez Jódar, José María Valero Mañogil, José Antonio García Maciá y Carlos Sala Hernández; a los que han alcanzado los 25 años de servicio, Francisco Miguel Ibáñez Reales e Ismael Antón Padilla; así como al agente que se acaba de incorporar, Roberto Vera Valenzuela.

La concesión de estos reconocimientos, sólo generados en función de la antigüedad y no reglados en la normativa policial, también ha provocado polémica. En los listados no aparecían todos los agentes que supuestamente debían ser reconocidos. Por ejemplo, aparecía el intendente Morer, que no acudió, pero no uno de los agentes víctimas de acoso durante años, que se sumó al listado a última hora y que tampoco fue.