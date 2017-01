El PSOE accede al expediente sobre el Paseo de Aguamarga y no ve la gestión de Almagro

Orihuela

Ha pasado un mes desde que el PSOE de Orihuela solicitara la convocatoria de la comisión de Patrimonio para que se aclarara por qué el Ayuntamiento no recurrió una sentencia que le condenaba a la devolución a una comunidad de vecinos de una parte del Paseo de Aguamarga, pequeña pero suficiente para cortar el paso del mismo. Ayer, la edil socialista María García tildó de «falta de respeto» el incumplimiento por parte del equipo de gobierno del artículo 20 del reglamento orgánico de pleno que obliga a cumplir los plazos y convocar las reuniones a los 15 días de la petición o, en su defecto, diez días hábiles más tarde, lo que no se ha hecho aún (que sería para el 24 de enero).

La edil quiere sacar los colores en un asunto que el edil de Patrimonio, Rafael Almagro, supuestamente cometió «falacias y contradicciones» y del que se han ido enterando más por los medios de comunicación que por ser representante elegida por los vecinos. María García ha podido acceder al expediente y aseguraba ayer que «no existe ningún tipo de documento que indique la gestión del concejal de Patrimonio. Es decir, no hay informe del abogado que aconseje no recurrir. Lo que hay es una solicitud de Almagro al Servicio Provincial de Costas para pedir un informe sobre la posible afectación del tramo por el proyecto de deslinde del dominio público marítimo terrestre».

Según la socialista, esta ha sido la única gestión de Almagro en este asunto, después de que el pasado mandato el equipo de gobierno, entonces de Los Verdes y PSOE, recuperara este pequeño trozo de suelo que entendían era público y que partía en dos el paseo oriolano en la costa.

La edil aseguró que Almagro se reunió en noviembre con los vecinos y que estos le aseguraron que tienen previsto volver a cerrar de nuevo el paso. «Las fechas no cuadran, Almagro dijo el 22 de noviembre que la sentencia estaba desestimada. Sin embargo, el 13 de noviembre ya se había reunido con los representantes de la urbanización. El concejal dijo que le aconsejaron no recurrir. Sin embargo, no hay ningún documento que sostenga esta información y, en nuestra opinion, lo lógico habría sido recurrirla» concluyó la concejala.