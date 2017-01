Orihuela pierde 12.600 € de subvención para promocionar los Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Orihuela ha perdido una subvención de más de 12.600 euros para la promoción de las Fiestas de Moros y Cristianos. El grupo socialista ha asegurado hoy que la Concejalía de turismo percibirá sólo 1.785 euros de los 14.406 euros a los que podía optar como ayuda de la Agencia Valenciana de Turismo "por no justificar bien los gastos presentados" y no incluir el logo de dicha entidad en sus acciones publicitarias.

La edil María García ha explicadoque en agosto de 2016 se notificó al Ayuntamiento la concesión de la subvención para la "Campaña de publicidad para la promoción y difusión de las fiestas de la Reconquista de Moros y Cristianos" siendo el coste subvencionable de 28.812,52 euros. Así, la Generalitat pagaría la mitad, hasta un total de 14.406.26 euros.

Sin embargo García ha dicho que el pasado 23 de diciembre el Ayuntamiento recibió una propuesta de resolución por parte de la Agencia Valenciana de Turísmo en donde explicaba el porqué de la minoración de esta ayuda. "De todos los gastos de la campaña de publicidad presentados por importe de 11,436.92 euros, no han sido considerados gastos justificados conforme a la resolución 7.865 euros (IVA incluído) y por tanto finalmente sólo se ha justificado conforme a resolución 3.571 euros correspondiente a emisión de cuñas de radio, de los cuáles se subvencionará la mitad 1,785 euros", ha dicho la edil .

La concejala del PSOE ha añadido que "los gastos mal justificados corresponden a inserciones en prensa y reportajes en los que no se ha incluido el distintivo en el que se hace constar la colaboración de la Agencia Valenciana de Turísmo, tal y como se pedía en la convocatoria". La misma valora que "es un error simple y torpe" pues no es la primera vez que se trabaja con la Agencia Valenciana de Turismo y no entiende como se ha dejado perder 12.620 euros para la campaña de publicidad para la promoción y difusión de las fiestas de la Reconquista de Moros y Cristianos, lo que asegura es "una chapuza más de la concejala de Turismo".

La portavoz adjunta del PSOE afirma que "es inadmisible que por un lado se esté criticando a la Generalitat, porque según dijo la concejala Begoña Cuartero están recortando en subvenciones, y que ahora su compañera Sofía Álvarez deje perder por su incompetencia las subvenciones que da esta administración".

"Esta es una oportunidad que se ha dejado perder, porque Turísmo podía haber invertido en inserciones nacionales de prensa para incluir dentro del Expediente de Declaración Turística Nacional de las fiestas de Moros y Crisitnianos, sin embargo ahora Orihuela solo se benficiará de 1,785 euros cuando podía haber conseguido 14,406 euros para este propósito".

García también ha dicho que el ayuntamiento tenía 10 días para alegar contra esta propuesta de resolución y que desconoce si el ayuntamiento lo ha hecho. Lo que sí ha pedido la concejala es "más seriedad" a la hora de tramitar estas subvenciones.