Cuando ya puedes pactar aunque no te den la Alcaldía

? Fuentes regionales de Ciudadanos confirmaron que todo el peso de la negociación se dejó en manos de su portavoz, Juan Ignacio López-Bas, y que el partido valorará si da o no el visto bueno. Desde Ciudadanos apuntaron igualmente que, también en Orihuela, han levantado el veto que existía hasta ahora de que los concejales no se integraran en gobiernos compartidos a no ser que ostentaran la Alcaldía. Una frase que utilizó hace dos semanas la portavoz de C's en Torrevieja, Pilar Gómez, para evitar pronunciarse a favor de una posible moción de censura para desalojar a José Manuel Dolón de la Alcaldía.