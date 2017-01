El PP justifica por la "falta de gestión" el superávit de 30 millones en Torrevieja

El secretario local del PP, Joaquín Albaladejo, arremetió ayer, de nuevo, contra la gestión del gobierno de coalición para asegurar que durante este año 2017 va a destinar 20 millones de euros en anticipar y liquidar el pago de créditos con los bancos. Según las cifras del también diputado nacional, la liquidación del presupuesto de 2016 arrojará un remanente (superávit) de 30 millones de euros. En opinión del edil, que fue concejal de Hacienda entre 2007 y 2015, 20 millones se destinarán al pago de deuda y 10 al abono de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Es decir, el abono pendiente por servicios de proveedores que no tenían contrato, partida presupuestaria, o ambas cosas.

A Albaladejo, como ya ha dicho en otras ocasiones, no le parece bien que el Ayuntamiento reduzca su deuda por la vía directa de amortizar los préstamos. Según sus cifras, que ayer el gobierno local no quiso confirmar porque la liquidación no está terminada, el municipio va a gastar en dos años 52 millones en pagar deuda cuando la previsión era de aportar 14 millones. Para Albaladejo el pago de deuda aplazada permite además realizar inversiones. Gasto al que renuncia el actual gobierno con su política de pagar a los bancos toda la deuda. Albaladejo, preguntas de este diario sobre la imposibilidad de invertir se debe al rechazo de los presupuestos por parte de la oposición del PP, aseguró que la responsabilidad de sacarlos adelante es del gobierno y que se pueden financiar proyectos a través de modificaciones de crédito -que no obstante, también necesitan la mayoría del pleno-.

El gobierno ha argumentado en este caso que los bancos prefieren atar a la administración durante años con el pago del principal y intereses, y que lo que está haciendo el Ayuntamiento, ahora que dispone de recursos, es anticipar en un solo abono y ahorrar intereses. Albaladejo, que es diputado nacional pero que sigue analizando la gestión del gobierno local y su partido, dijo que «antes o después» el PP, que ha atendido en su grupo a 5.000 vecinos y presentado al pleno 233 iniciativas en 2016, volverá a gobernar en Torrevieja con una moción de censura.