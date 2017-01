Diputación ve anecdótica la ausencia de Torrevieja y Elche del vídeo de la Costa Blanca

Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación y responsable del Patronato de Turismo, aseguró ayer que la concejalía de este área en Torrevieja no ha colaborado a la hora de que el municipio tuviera protagonismo en la presentación del rediseño de la marca Costa Blanca. En el caso de Elche, que tampoco aparece en el material promocional, ni tampoco su patrimonio de la Humanidad, indicó que existe sintonía con los técnicos de turismo y la edil Mireia Mollà, aunque no concretó por qué no se ha incluido material de la ciudad.

Uno de los vídeos de la campaña «Costa Blanca Es Más», como avanzó ayer INFORMACIÓN, realiza un breve recorrido por la historia de la marca con imágenes de Calp, Benidorm, Alicante, Altea y municipios del interior de la provincia como Villena o Biar. Torrevieja y Elche no aparecen.

En este sentido, la reacción del Ayuntamiento de Elche no se hizo esperar y mostró ayer su malestar por el hechode que el que spot de la Costa Blanca no cuente con ninguna imagen de su oferta turística. La edil de Turismo, Mireia Mollà, destacó que «contamos con tres patrimonios de la humanidad, parques naturales y playas paradisiácas, pero no estamos en la campaña». Además, Mollà criticó que «trabajen para favorecer destinos que están al 100% de ocupación y se olviden de los quepueden aportar cifras de crecimiento, de los que tenemos capacidad para crecer».

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha dirigido un escrito al presidente de la Diputación, César Sánchez, exponiendo su malestar por esta situación. González califica este hecho como «grave error en la política turística» y consideró que deben ser avisados de los contenidos de todos los soportes promocionales de la campaña para incorporar, en su justa medida, «los valiosos activos turístivos del municipio».

Por su parte, el presidente de la Diputación, César Sánchez, que ayer visitó Elche con motivo de un acto político del PP, quiso restar importancia a la polémica, y la calificó como una «anécdota». Acompañado de la exalcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, Sánchez destacó la importacia de Elche en la provincia por su marcado carácter industrial.



Banco de imágenes

Según fuentes del Patronato de Turismo Costa Blanca desde el 13 de junio de 2015, momento en el que el nuevo gobierno local asumió el mandato «no se ha actualizado, ni el bancode imágenes fotográficas, ni de vídeo, pese a que se ha solicitado en diversas ocasiones, la última para la nueva edición de Fitur». En este sentido, fuentes del Patronato de Turismo indicaron que la Concejalía de Turismo de Torrevieja «no ha contestado al ofrecimiento del Patronato Costa Blanca en las últimas semanas con el objetivo de promocionar mediante soporte de vídeo fiestas o eventos de Torrevieja en el punto de información instalado en Callao».

Las mismas fuentes señalaron que el el Patronato de Turismo ha apoyado al municipio de Torrevieja con una aportación de 120.000 euros.