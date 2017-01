Un vídeo promocional sobre la marca Costa Blanca se olvida de Torrevieja y Elche

El Patronato está dirigido por el exalcalde salinero Eduardo Dolón.

«Costa Blanca Es Más», sin Torrevieja ni Elche. Ni rastro de la ciudad en un vídeo promocional que ayudó a presentar el miércoles la nueva imagen de marca del Patronato de Turismo y su campaña «Costa Blanca Es Más». El olvido, no es el primero en los últimos años -le ocurre a la Diputación y a la Generalitat en distintos ámbitos, a la hora de acordarse del sur del sur- pero en este caso se da la circunstancia de que el vicepresidente de la Diputación Provincial y responsable del Patronato de Turismo no es otro que Eduardo Dolón (PP), exalcalde de Torrevieja. Ciudad -se incluya o no en estas campañas promocionales- referencia nacional y europea en turismo residencial.

Quien alertó en las redes sociales de este olvido fue la edil de Turismo de Torrevieja y diputada provincial, Fanny Serrano (PSOE), que acudió a la presentación de la renovada marca turística. El vídeo de unos cuatro minutos realiza un recorrido histórico por el origen de la marca y sus cambios a lo largo de las últimas décadas desde los años cincuenta. Imágenes en blanco y negro en las que se explica el nacimiento de una marca que «engloba a todos los municipios de la provincia», dice una voz en off; y «el despertar turístico» de Alicante. Y prosigue con secuencias de una provincia, en su dimensión actual, volcada en recibir turistas.

Calp y el Peñón de Ifach -ciudad de origen del presidente de la Diputación, César Sánchez- inicia el vídeo, que prosigue, entre otras escenas con Moros y Cristianos de Alcoy; los espectaculares valles del interior de La Marina con sus cerezos en flor; los castillos de La Foia y el de Villena; además de Altea La Vila; montañas alfombradas de pinares; las fuentes del Algar; Alicante ciudad con el Castillo de Santa Bárbara; Benidorm, por supuesto; más Peñón de Ifach...pero de Torrevieja, sus playas o sus calas, nada de nada. Tampoco aparecen los patrimonios de la humanidad de Elche, el palmeral y el Misteri. Y Orihuela no ocupa precisamente un lugar protagonista.



Material complementario

Fuentes de la Diputación reconocieron el error y aseguraron que el vídeo es un material complementario al principal de la campaña, realizado para la propia presentación del acto. De hecho se presentó uno mucho más descriptivo en referencia los objetivos del patronato, en otro vídeo. El material ha sido producido con medios propios de la institución provincial.