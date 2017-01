El centro de San Pascual sigue cerrado pese a finalizar la obra

Las obras del centro de la tercera edad San Pascual han terminado pero no se ha abierto a los usuarios. Fuentes municipales no quisieron ayer concretar los motivos por los que no se ha llevado a cabo la reapertura mientras que un grupo de usuarios reclamaba ayer a las puertas del Ayuntamiento.

A finales de septiembre comenzaron las obras de remodelación para dar mayor accesibilidad e insonorizar el recinto, con el objetivo de que el edificio pudiera cumplir los requisitos legales para contar con licencia de apertura. El área de Actividades lo cerró en mayo por esa carencia tras varias denuncias judiciales. Ni la edil de Tercera Edad, África Celdrán, ni la de Actividades, Fanny Serrano se pronunciaron ayer sobre el retraso, que estaría ligado a la inspección previa a la concesión de la licencia de actividad.