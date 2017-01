El PSOE de Orihuela critica el gasto de 9.000 euros en viajes

El portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Víctor Ruiz, ha comparecido hoy para desgranar "un conjunto de facturas que no tienen desperdicio" y que puso como ejemplo del "despilfarro" del que acusó al gobierno local, liderado por Emilio Bascuñana (PP). Al respecto, dijo que en lo que va de legislatura se han gastado más de 9.000 euros en vuelos y estancias de hotel, como una 470 euros, de una habitación individual del 9 al 10 de mayo, en un establecimiento hotelero de Granada, donde supuestamente pernoctó Bascuñana.

Víctor Ruiz hizo referencia a una afirmación de Bascuñana formulada en el pleno de noviembre, "en la que aseguró con rotundidad que el Ayuntamiento no le había pagado nunca ningún viaje", según recordó el socialista. "No se qué es peor, si las verdades que calla, o las mentiras que escupe", dijo el concejal, quien aseguró que "en este Ayuntamiento hay facturas de una agencia de viajes como para parar un tren".

Así, Ruiz ha mostrado públicamente el elenco de facturas de las que disponía, por valor de 9.000 euros relativas a vuelos y estancias en Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Teruel o Málaga de varios ediles del PP y del propio alcalde. "Perdonen mi vehemencia, pero cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los que estamos enfrente perdemos la paciencia y la prudencia", aseveró el concejal, quien concluyó diciendo que "ya está bien de dar por ciertas las mentiras de Bascuñana y de que el PP utilice el dinero público para comidas, fotos, viajes y multas de un coche que nadie controla".



Gastos del Simposium

El portavoz socialista se ha referido también los gastos relativos al primer Simposium Agroalimentario celebrado en la Lonjael 18 y 19 de noviembre, de entre los que destacó pagos por valor de 3.400 euros en bolígrafos, carteles y bolsas de papel; 600 euros en un fotógrafo, casi 4.000 euros en mobiliario y decoración, y cerca de 17.000 euros en un contrato para 15 stands, "a más de mil euros el mostrador". Gastos que Ruiz consideró "excesivos y absolutamente prescindibles".

"Posiblemente mucha gente piense, como nosotros, que demás de 9.000 euros en publicidad y otros 1.000 en la organización, es una barbaridad que el Ayuntamiento encargase dos catering por 4.500 euros, raciones para degustación a otro restaurante por 600 euros; 275 pelotas por casi 600 euros, arroces con costra por valor de 881,40 euros y otros 522 euros en otras 150 raciones de degustación a otro restaurante", aseguró el concejal; quien sumó a esos gastos "el postre: pasteles de gloria, pastas flora y almohábanas por casi 700 euros, y para acompañar, la friolera de 174 botellas de 3 clases de vino por 958 euros".

"Qué culpa hay de que, conociendo la restauración oriolana, el producto estaría muy bueno para suerte de los comensales. Pero tampoco tenemos ninguna duda de todos estos gastos eran absolutamente prescindibles. De hecho, en estas fechas, y estando las cosas como están, resulta hasta insultante", prosiguió el edil.



Víctor Ruiz ha arremetido contra el PP, calificándolo de "manirroto" y ha acusado al equipo de gobierno de encontrar dinero para lo que quiere. "Con menos dinero y con menos derroche podríamos hacer un Simposio con la misma calidad", ha dicho el concejal, después de insistir en que al grupo socialista la celebración de tal cita le parece una buena oportunidad para analizar los retos del mercado y las oportunidades del sector agrícola en una tierra que en buena parte vive de la agricultura. "Pero una cosa es que nos sentemos ha hablar de este asunto, citemos a expertos y convoquemos a estudiantes y empresarios, y otra muy distinta es que aprovechemos la iniciativa para gastar 43.800 euros, el 30% del presupuesto de la Concejalía de Agricultura, en 2 días", ha expresado.

Multas del coche oficial

El responsable socialista ha aprovechado la comparecencia para dar respuesta a una solicitud que el alcalde formuló en el Pleno del pasado mes de noviembre, tras la denuncia hecha por su grupo de una multa de tráfico del coche oficial conducido por un asesor y que iba a asumir el consistorio. Así, Ruiz recordó que Bascuñana afirmó en aquella sesión plenaria que en esta legislatura las multas de tráfico las están pagando los conductores infractores, y no el propio Ayuntamiento. En este sentido, el socialista desveló que el pasado 11 de enero de 2016 llegó al Ayuntamiento una notificación de la DGT pidiendo la identificación del conductor del Audi A4 adscrito a la Alcaldía por circular a 121 Km/h en una carretera cuyo límite de velocidad era de 100 km/h. Y a la vista de que no hubo respuesta del Ayuntamiento, el 10 de febrero llegó otra notificación al consistorio por la que se informaba de que el expediente de infracción se pasó a la Agencia Tributaria para que procediera a su cobro por vía de apremio, al no identificar al conductor.

Pero ésta no fue la única multa a la que hizo referencia el concejal, que también mostró una notificación del Ayuntamiento de Madrid, recibida el pasado 30 de diciembre, por la que se informa de que el mismo Audi A4 cometió una infracción el pasado 19 de julio en la Calle Mayor, cuya sanción era de 180 euros. La infracción que se imputa al Ayuntamiento oriolano en este caso es el "incumplimiento de la obligación de identificar al conductor responsable de la infracción".

El edil socialista reprochó al alcalde que "como él mismo dijo, los infractores, sean concejales o asesores, son quienes tienen que pagar la multa; y esto no está ocurriendo porque cuando llegan las multas al Ayuntamiento, el PP no está identificando a los conductores, y acabamos pagándolas todos los oriolanos. Es el colmo del descaro". Y aprovechó para denunciar que su grupo solicitó hace más de un mes el registro de desplazamientos en coche oficial de esta legislatura y el listado de multas de tráfico abonadas por el Ayuntamiento, sin que hasta la fecha hayan recibido ninguno de los dos documentos.

"Tener los registros nos ayudará a fiscalizar el uso del dinero público, del vehículo y de la gasolina de que dispone el equipo de gobierno sin rendir cuentas a nadie, y nos ayudaría también a saber quién es el responsable de las multas; porque desde que gobierna el PP ya no es un policía local quien conduce el coche oficial, por lo que sólo disponen de el concejales y asesores sin que quede nada registrado", aseguró el concejal.