Orihuela se gastó en los actos de Navidad más de 270.000 euros

La aplicación Migo costó 21.000 euros.

¿Está ajustado el gastarse más de 270.000 euros en los fastos de Navidad en Orihuela? El PSOE considera que no y a través de la edil María García hizo un repaso no sin antes criticar los problemas que ha tenido para ver facturas y los expedientes de contratación. «Algunos gastos son innecesarios y está claro que están muy mal gestionados en su distribución, no son equilibrados con respecto a Orihuela Costa y Pedanías», dijo la edil. Y, entre los más sangrantes, destacó el belén municipal -realizado por los belenistas de Elche- que costó, incluida la seguridad y un ágape (de 99 euros), «más de 20.000 euros». Sobre el nacimiento añadió que «no tenía apenas elementos que identificaran a Orihuela y su visita ha contado con dificultades de accesibilidad para niños, mayores y personas con movilidad reducida. Creo que será el menos visitado de la historia en Orihuela, estaría bien poder ver el registro de visitas». Según la concejala, pese al dispendio, los comerciantes de la Calle Mayor no están contentos por la falta de actividades en la campaña de Navidad, que «junto a una mala iluminación y un belén con muy poco reclamo ha hecho de ésta una campaña no muy buena». Sobre las cabalgatas de Reyes añadió que era lógico que solo hubiera una oferta para la de Orihuela puesto que «era prácticamente imposible que hubiera más. Tenía un pliego de condiciones tan detallado que parecía hecho a medida y con unos requisitos muy específicos como los disfraces que debían llevar». En su opinión, faltaba animación infantil para un coste «muy elevado». En 2014 costó 80.000 euros; en 2015, 102.850 euros; y este año «casi llegamos a los 108.000 euros. Este precio es desproporcionado». La edil añadió que en la costa el Ayuntamiento había invertido menos de 20.000 euros por la cabalgata, la instalación del árbol y un concierto de Navidad. «En la costa la Cabalgata fue pobre. Básica. Sin apenas reparto de juguetes. También hemos tenido quejas por el recorrido y la falta de previsión para cortar calles y aparcar. Además hemos podido saber que han colaborado empresas y queremos conocer en qué, puesto que el contrato menor por 17.884 euros se suponía que cubría toda la organización». Y propuso incluir todas las cabalgatas en un único contrato para evitar desigualdades.



Aplicación

De la aplicación para móvil Migo dijo que había costado más de 21.000 euros, entre el contrato y la publicidad que incluía hasta la rotulación de un autobús. Por último, criticó que el Ayuntamiento sólo había invertido en pedanías 6.000 euros entre conciertos y actividades. «Este equipo de gobierno no tiene problemas económicos, C's le da una mayoría que le permite hacer modificaciones y aprobar unos presupuestos inflados».