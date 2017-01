Orihuela paraliza la adjudicación del albergue de animales tras el recurso de Asoka

El responsable de Contratación en el Ayuntamiento de Orihuela, Paco Sáez, ha ordenado paralizar el concurso para adjudicar la gestión del Centro de Protección Animal del municipio hasta que los técnicos valoren las alegaciones presentadas por la asociación Asoka el Grande. La protectora quedó excluida del proceso a pesar de haber obtenido la mayor puntuación porque los técnicos consideraron que no había acreditado correctamente su solvencia económica.

Sáez apuntó que el trámite ha quedado por ahora en suspenso hasta que los técnicos valores el recurso de Asoka. Espera que a principios de la semana próxima este asunto quede resuelto para proseguir con la adjudicación.

El servicio salió a licitación por cuatro años con un montante presupuestado de 537.236 euros. Al concurso se presentaron dos candidatos: Asoka y una mercantil. Fue el cuatro de enero cuando los técnicos decretaron que la asociación no cumplía los requisitos económicos exigidos en el pliego y, por lo tanto, se requirió a la otra mercantil la documentación necesaria antes de formalizar la adjudicación. Pero antes de eso llegó el recurso. La situación despertó una gran movilización de animalistas en las redes sociales, que abogaban porque el servicio lo asumiera una protectora de animales y no una empresa.Según dijo Sáez ayer, el asunto está en manos de los técnicos. «Yo no voy a tomar decisiones contrarias a ellos», concluyó el edil.