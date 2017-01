Los Gastos de Navidad del Ayuntamiento de Orihuela superan los 270.000 €

La concejala socialista María García ha valorado esta mañana el coste que hasta ahora y según ha podido comprobar, ha tenido la Campaña de Navidad en Orihuela. García asegura que ha tenido que esperar un mes para poder ver los expedientes de contratación "porque el equipo de gobierno está retrasando todas las citas para acceder a la información en un intento de entorpecer nuestro trabajo de oposición."Sin embargo y tras esperar este tiempo y revisar todas las facturas del registro, la socialista ha hecho hoy un análisis y considera "excesiva" la cantidad de gastos del Ayuntamiento en esta campaña y añade que "algunos son innecesarios y está claro que están muy mal gestionados en su distribución por todo el término municipal, pues no son equilibrados con respecto a Orihuela Costa y Pedanías".

La socialista critica los más de 20.000€ que se han gastado solo en el Belén municipal, entre la adquisición del propio Belén, la seguridad del mismo y la inauguración. García destaca una factura por importe de 99€ de un conocido bar de la ciudad para un vino de honor por la apertura del Belén y afirma "no es por el importe, que es pequeño, es el detalle de pasar una factura para que la paguemos todos cuando la corporación de este ayuntamiento cobra suficientemente bien como para permitirse pagar los casi 100€, es un detalle ridículo y feo para los ciudadanos."

En cuánto al belén la edil asegura que "no tiene apenas elementos que identifiquen a Orihuela y su visita ha contado con dificultades de accesibilidad para niños, mayores y personas con movilidad reducida, (sillas de ruedas, carros de bebé, etc.), creo que será el Belén menos visitado de la historia en Orihuela, estaría bien poder ver el registro de visitas" Además la portavoz adjunta del PSOE dice que los comerciantes de la Calle Mayor no están contentos por la falta de actividades en la campaña de Navidad, que junto a una mala iluminación de la calle y un belén con muy poco reclamo ha hecho de ésta una campaña no muy buena para el comercio.

En cuánto a las Cabalgatas la edil asegura que es lógico que solo haya una oferta para realizar la cabalgata de Orihuela puesto que "era prácticamente imposible que hubiera más, tiene un pliego de condiciones tan detallado que parece echo a medida y con unos requisitos muy específicos como los disfraces que tiene que llevar", no obstante opina que ha sido muy parecida a la del año anterior, con falta de animación infantil y sobre todo con un coste muy elevado. "En 2014 pagamos 80.000€ en 2015 se subió a 102.850€ y este año casi llegamos a los 108.000€, queremos una buena cabalgata para Orihuela pero este precio es desproporcionado" según considera la concejala.

Cabalgata Orihuela Costa

Por el contrario la portavoz adjunta del PSOE ha comparado lo realizado en Orihuela Costa y afirma que en la Navidad para el litoral el ayuntamiento solo ha invertido casi 20.000€, resultantes del contrato menor de la cabalgata, la instalación del árbol y un concierto de Navidad. García opina que "la cabalgata de la Costa ha sido pobre, básica si apenas reparto de juguetes. También hemos tenido quejas por el recorrido y la falta de previsión para cortar calles y aparcar. Además hemos podido saber que han colaborado empresas y queremos conocer en qué, puesto que el contrato menor por importe de 17.884€ se supone que cubría toda la organización de la cabalgata."La socialista añade que la cabalgata de Orihuela Costa debería incluirse en la licitación de la cabalgata general "para no crear este tipo de desigualdades" además ha reprochado a los ediles de Festividades y Cultura "su nula implicación con el litoral del que también son concejales."

La aplicación MIGO no se ha escapado de las críticas puesto que según la concejala esta aplicación y sus difusión y publicidad ha costado más de 21.000€ y añade "más de lo que se ha invertido en Orihuela Costa." Además ha detallado los gastos reflejados en las facturas; creación y desarrollo APP MIGO Orihuela 16.698 €, 10.000 folletos MIGO 2.500€, 500 carteles en A3 MIGO 302.50€ , 24.000 postales MIGO 1.185.80€, Carteles Migo turismo - 459,80 €, Carteles MUPI Migo 380€, Rotulación Bus Turístico MIGO: 1500.

La edil ha ido desgranando también otros gastos derivados de la Cabalgata de Papá Noel que costó unos 3000€, unos 12.000€ en piruletas, globos, cartas para los Reyes Magos, Plantas y Flores con motivo navideños para alcaldía, teatro circo y biblioteca y un diseño para los contenedores de la recogida de Juguetes. Así mismo apunta María García que "la Concejalía de Turísmo se ha gastado unos 7000€ en 1000 gorros de Papá Noel, llaveros y calendarios y el Bus turístico que ni siquiera ha sido presentado en prensa para su difusión y disfrute".

Por último la concejal socialista ha dicho que las pedanías son las más perjudicadas pues el ayuntamiento apenas ha invertido en 6000€ entre conciertos y actividades entre todas las partidas rurales. Así mismo la concejal finalizaba asegurando que "este equipo de gobierno no tiene problemas económicos, Ciudadanos le da una mayoría