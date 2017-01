El PSOE desvela que Orihuela necesitaba más de un millón para los seguros sociales

Carolina Gracia ha comparecido esta mañana ante los medios para tratar diferentes cuestiones del Ayuntamiento de Orihuela, comenzaba con uno de los asuntos que ha ido esta mañana a la Junta de Gobierno Local, la incoación por parte de este Ayuntamiento de un expediente sancionador por infracción urbanística a la Consellería de Justicia.

Sobre este asunto la portavoz socialista ha explicado que la motivación de ese expediente no es otra que las obras que se acometieron por parte de Consellería para en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica retirar el escudo con elementos franquistas que coronaba el antiguo juzgado de la ciudad, según el ayuntamiento además de la autorización de la Dirección General de Patrimonio y Cultura para poder realizarlas la consellería tendría que haber solicitado la oportuna licencia de Obras. Gracia ha dicho que" entendemos que hay mala fe en esta decisión" ya que su juicio si el ayuntamiento había recibido esa autorización y creyó que faltaba algún documento debería haberlo solicitado y no esperar para comenzar ya este 2017 con guerras políticas a las diferentes Consellerías, sobre este tema terminaba recordando que el área de urbanismo no ha tenido tanta prisa a la hora de tramitar los más de 600 expedientes del mismo tipo y que hasta ahora nada se sabe de ellos.

Gracia señalaba al hilo de la junta de gobierno local que no se están aprobando asuntos como facturas ni ayudas de bienestar social desde mitad del mes de diciembre "han tenido mucha prisa en aprobar el presupuesto para 2016 y vemos que no ha servido para nada como tampoco nada se sabe del contenido de la prórroga del presupuesto para este 2017" y por ello ha pedido al Concejal de Hacienda que desbloquee la situación de parálisis que ha provocado.

Otro de los asuntos que ha explicado, ha sido la modificación presupuestaria que se llevó y aprobó en Pleno en Noviembre para poder, en caso de que no se aprobasen los presupuestos, hacer frente al pago de seguros sociales de los trabajadores del Ayuntamiento por un importe de 570.000 €. Sobre este asunto la portavoz socialista ha denunciado "que nos han ocultado información y nos han mentido tanto en el pleno como en la comisión informativa" ya que se les preguntó qué cantidad era necesaria y "se les olvidó contar que dos días antes y por decreto del concejal de hacienda habían hecho otra modificación por importe de 560.000 €", lo que supone que la cantidad que necesitaba el consistorio para poder abonar ese gasto era de más de 1.000.000 €. Concluía diciendo que "esta vez el Sr. Almagro se ha pasado de frenada, este es un hecho gravísimo y esperamos que nos digan porqué ha faltado esa cantidad en el presupuesto".

La Portavoz socialista ha querido recordar que el Ayuntamiento sigue sin abonar las ayudas de la Xarxa Llibres que se comprometieron a pagar antes de final de año " lo que sí ha pasado es que la Consellería abonó al ayuntamiento el día 02 de enero el importe que debiera haber abonado el ayuntamiento" en este punto Gracia ha exigido al gobierno que se dejen de excusas y que paguen de una vez lo que deben y también ha anunciado que al no haber abonado las ayudas cuando debieron hacerlo tendrán que devolver una parte tanto a la Diputación como a la Consellería " al haberse dedicado a boicotear y paralizar estas ayudas, se beneficiarán menos de la mitad de familias que podían solicitarlas y que es el número por el que han recibido dinero".

El último asunto que ha tratado la portavoz, ha sido la noticia que se ha conocido recientemente respecto a la adjudicación de la gestión del Centro de Protección Animal, Gracia ha dicho que desde el Grupo Municipal celebran que se haya rectificado y dejado sin efecto la resolución que recibió la protectora el pasado 04 de enero en la que se anunciaba que requerían a otra mercantil a presentar documentación. Desde el PSOE "defendemos la gestión que ha venido realizando ASOKA y por supuesto apoyamos que sea una protectora y no una empresa privada quienes gestionen el Centro de Protección", ha asegurado que esperan se solucione esta situación lo antes posible.