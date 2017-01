El PP alerta de que el nuevo contrato de basuras no garantiza la plantilla

El alcalde recuerda que los populares fueron los que rechazaron la municipalización

El «gobierno de diez» volvió ayer a quedar en minoría y lo hizo en tres ocasiones con el voto del PP y Ciudadanos. Fue en el pleno de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno solicitado por el PP, el primero que convoca en este mandato. El principal asunto, un expediente para adjudicar la contrata de basuras que el primer edil José Manuel Dolón no pudo culminar con éxito al iniciarse este mandato y que sirvió al PP para asegurar que ahora, con una fórmula similar, no se garantizan los puestos de trabajo. Sueña Torrevieja se abstuvo en las tres ocasiones y aprovechó para advertir que su apoyo a los presupuestos 2017 no está, ni mucho menos, garantizado.

El primer edil aseguró ayer que de todo ese primer proceso, entre julio y diciembre de 2015, informó puntualmente. Sin embargo, el expediente al que han tenido acceso la oposición desvela detalles que dan a entender que Dolón estuvo –desde el punto de vista del apoyo de los funcionarios– muy solo en su primer intento de dar una solución al espinoso asunto de las basuras.

El portavoz de la oposición, Eduardo Dolón (PP), demostró documentalmente que el gobierno inició el expediente para un contrato de prestación de servicios –cuatro años más dos– antes de intentar la municipalización. Solo al final de todo el procedimiento, cuando ya se habían realizado dos pliegos técnicos distintos, el área de Contratación reparó en contra de todo el expediente indicando que el canon de 13 millones de euros superaba el umbral de gasto–que ahora sí se puede rebasar–, y que primero debía someterse el modelo de gestión –mixta, directa municipal o indirecta al pleno. El alcalde justificó que no comenzara por el final –algo que le hubiera hecho ganar cinco meses– en la propia confianza de lo que le indicaban los técnicos y la necesidad de no dividir el servicio en dos contratos distintos, que es lo que reclamaba la plantilla para evitar la reducción de puestos de trabajo y condiciones laborales. Añadió que esa opción era la mejor hacia una futura municipalización antes de que terminara el contrato de Acciona en junio de 2016. El primer edil no pudo sacar adelante este proyecto, ni tampoco la municipalización y ha iniciado, otra vez, un expediente de prestación de servicios. El alcalde sí reconoció que el contrato que se tramita ahora será más caro que la municipalización pero eludió el debate de los puestos de trabajo. Ahí fue donde Eduardo Dolón le recordó los datos del expediente inicial para preguntarle si el que se tramite va a ser un reflejo del que se archivó. En el sentido, por ejemplo, de si los técnicos establecerán, un mínimo de 179 trabajadores con libertad para establecer refuerzos, cuando oficialmente Acciona emplea ahora a 220 trabajadores y a otros 100 de forma eventual en verano y Semana Santa. O contemplará una planta de transferencia –alusión que el PP hizo dirigiéndose al edil de APTCe Domingo Soler, que no intervino en tres horas de pleno–. Ciudadanos tampoco intervino en este punto.



«Incompetencia» vs corrupción

En el terreno de las acusaciones, el pleno, volvió a recrear los «clásicos». El PP reprochó al gobierno su «incompetencia» e ineficacia a la hora de sacar adelante la gestión. El gobierno cuatripartito volvió a repetir, algo que hace como un mantra contra cualquier ataque, que «pueden meten la pata, pero no la mano», en referencia a la gestión de Pedro Hernández Mateo y «los millones de euros que se han robado con las basuras en Torrevieja», a juicio del alcalde.