Un juez reconoce el derecho de la policía de San Fulgencio a cobrar plus por nocturnidad

El Sindicato de Policías y Bomberos SPPLB ha informado que el juzgado de lo contencioso Numero 1 de Elche ha estimado de forma favorable el recurso presentado por parte de ocho agentes de la Policía Local de San Fulgencio reclamando su derecho a percibir el complemento económico de nocturnidad. Dicha gratificación estaba asignada a los agentes que trabajaban en exclusiva en el turno de noches pero el Ayuntamiento decidió eliminarla "de forma arbitraria" en abril del 2014, cuando procedió a imponer turnos rotativos.

Según han trasladado fuentes del citado sindicato, "esta sentencia favorable no hace más que confirmar nuestros derechos como trabajadores de este Ayuntamiento, ya que por parte del SPPLB se ha intentado negociar los mismos con el alcalde, Carlos Ramírez (PP) para evitar llegar al extremo de la vía judicial, pero por parte del Consistorio se ha demostrado poca coherencia y actitud ante las demandas justas y legales que se les hacen llegar por parte de este sindicato, no queriendo ni negociar, ni hablar y tan siquiera contestar a las cuantiosas instancias que se han presentado".

Según recuerdan desde el SPPLB, fue en 2008 cuando se creó un grupo de ocho agentes que se destinaron a cubrir de forma fija el turno nocturno, los cuales percibían una gratificación económica en concepto de nocturnidad.

En fecha de 6 de marzo de 2014 mediante Mesa General de Negociación, se aprobó la rotación en todos los turnos, incluyendo el nocturno, por parte de todos los agentes de la plantilla a excepción de tres componentes siendo uno de ellos el que ostenta la Jefatura y dos agentes destinados a tareas administrativas, decidiendo por parte del Ayuntamiento " romper el grupo fijo que hacia noches".

En fecha de 17 de marzo de 2014, en la Mesa General de Negociación, Carlos Ramírez Sansano manifestó que se iba a repartir proporcionalmente a todos los agentes que hicieran el turno de noches esa partida económica que estaba destinada a gratificar dicho turno fijo nocturno. Según resalta el sindicato SPPLB, el regidor afirmó entonces que "el fondo para aquellos policías locales que hagan noche se repartiría proporcionalmente y mientras continuara la productividad se mantendría esa cantidad".

Fue fechas posteriores cuando el concejal de Personal, Pascual Sampere Mojica, "procedió a llamar telefónicamente a todos los representantes sindicales, informando que al final el Ayuntamiento había decidido no abonar dicho dinero a los agentes, no dando ninguna explicación o motivo al respecto, reafirmándose en esta decisión en un Consejo de Policía celebrado en noviembre del 2014 y confirmando que no se iba a abonar porque no correspondía", siempre según el sindicato SPPLB.