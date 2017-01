PSOE: "No podemos convertir un centro de protección animal en una perrera"

El grupos socialista de Orihuela ha enviado hoy un comunicado en relación a la adjudicación del servicio del Centro de Protección Animal de la ciudad, que dice así:



En relación con la información hecha pública por la Asociación Asoka El Grande, encargada de la gestión del Centro de Protección Animal de Orihuela, sobre el proceso de licitación en curso, el concejal Victor Ruiz ha expresado que el proceso de contratación "se ha hecho tarde. Se prorrogó el contrato anterior durante los dos años que permite la Ley, y aun sabiendo que no existía más posibilidad de prórroga, el PP sacó tarde a licitación el servicio de gestión del centro de protección animal. De hecho el contrato terminó en septiembre, y desde entonces Asoka está gestionando el servicio sin contrato. Y esto, por mucho que le pese a Noelia Grao, no es culpa de Zapatero, es culpa suya".

Víctor Ruiz asegura además que el pasado jueves mantuvo una entrevista con responsables de Asoka para conocer de primera mano la situación en que se encontraba el procedimiento, y que los miembros de la proyectora le mostraron su preocupación por lo que esperan sea un "error administrativo". Y es que, según asegura la protectora, la pasada semana recibieron una notificación de Contratación por la que ponían en su conocimiento que no habían podido acreditar la solvencia económica exigida en el pliego de condiciones y que, en consecuencia, propondrían la adjudicación a una empresa que participó en el concurso.

Ante esta situación, Asoka ha vuelto a presentar en el Registro la documentación que acredita su solvencia económica, pese a que el Ayuntamiento ya la tenía. Por ello, Ruiz pidió al concejal de Contratación "que agilice los trámites, se disculpe, y tome este asunto como prioritario. La mesa de contratación tiene que reunirse con urgencia para resolver este tema, porque no podemos convertir un centro de protección gestionado por una protectora, en una perrera gestionada por una empresa privada que, además, no tiene ninguna experiencia en la gestión de estos servicios. No nos da ni confianza, ni tranquilidad".