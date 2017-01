María Gómez: «Lo prioritario es tener un presupuesto, un plan de inversiones y mejorar la limpieza»

El municipio seguirá gobernado desde el 16 de enero por un bipartito, pero esta vez de centro derecha, tras la alianza de populares y Ciudadanos para desbancar a PSOE e IU. La próxima regidora promete que en un tiempo breve se podrá ver el resultado de su buena gestión en la administración local.

Ha pasado 19 meses en la oposición y si prospera la moción de censura que ha registrado con Ciudadanos (C's), el Partido Popular (PP), con María Gómez al frente, recuperará la Alcaldía de Almoradí el próximo 16 de enero. El cambio de gobierno se ha visto empañado por una denuncia registrada por el bipartito (PSOE e IU) un mes antes de anunciarse el acuerdo, pero ese es un asunto que Gómez está segura de que se acabará archivando. No obstante, no le tiembla la voz al afirmar que si se abriera juicio oral, «que no va a ser así», renunciaría al acta de concejala. María Gómez es economista, actualmente directora financiera de Hidraqua, está casada y tiene tres hijos. Cree que el pacto con la formación que dirige María Quiles es «equilibrado» y que despertará al municipio del letargo en el que ha estado sumido desde junio de 2015.

¿Ser alcaldesa de su municipio será un sueño hecho realidad?

No, es una experiencia más en mi vida, que por supuesto he buscado desde el momento que me presenté por cabeza de lista las pasadas elecciones como todos los demás, pero cuando no pudo ser tampoco supuso para mí ninguna frustración, ya que tengo un trabajo que me gusta, y una gran familia que me ocupa enteramente. Es otra etapa que afronto con mucha ilusión porque creo que puedo aportar a mi pueblo un buen proyecto de futuro.

¿Se ve como la heredera del legado de Antonio Ángel Hurtado?

Antonio Ángel ha tenido su etapa como alcalde de Almoradí y su legado está muy presente en nuestra ciudad. Yo di un paso adelante para coger el relevo del partido cuando él decidió irse, tal y como sucede en todas las organizaciones. Siempre he tenido mi criterio propio y mis conocimientos para tomar decisiones porque antes de entrar en política ya tenía una experiencia profesional de años y, aunque he aprendido muchas cosas de él y con él en la política, mis adversarios han utilizado siempre este tema para desgastarme como si fuera una marioneta de Antonio Ángel. Afortunadamente mucha gente que me conoce sabe de sobra que mi capacidad y mi manera de trabajar es propia de mi experiencia personal.

¿Jurará o prometerá el cargo?

Juraré, tal y como hice al inicio de legislatura con el cargo de concejal.

¿En quién o en qué cree que pensará cuando recoja la vara de mando?

En mis hijos que son los que sufren mis decisiones.

¿Qué es lo peor y lo mejor que ha hecho el bipartito de izquierdas?

Lo peor sin duda es haber traído a la política de Almoradí el juego sucio y rastrero de denuncias sin fundamento solo por conseguir objetivos políticos personales sin tener en cuenta el alcance que ese daño puede tener en general. Lo mejor es difícil pero seguramente será haber continuado con muchos de nuestros proyectos por carecer ellos de proyectos propios.

Desde junio de 2015 hasta enero ha estado por primera vez en su vida política liderando la oposición. ¿Qué ha aprendido en ese tiempo?

Se aprende mucho en la oposición. He aprendido sobre todo el compañerismo que hemos tenido dentro de nuestro grupo al pasar momentos complicados y el compañerismo de mi partido en general en Almoradí. También de conocer a alguna gente como se comporta cuando estás al otro lado.

Los vecinos le quitaron la mayoría absoluta al PP en Almoradí en las últimas elecciones. ¿Qué hizo mal su partido para perder votos?

En el año 2015 la situación política estaba muy complicada en toda España. La situación de una larga crisis que hemos sufrido ha generado mucho descontento, los casos de corrupción que ha habido en mi partido, el nacimiento de otros partidos que venían con un aire nuevo fueron las claves para la pérdida de votos en las urnas. También a nivel local el relevo en nuestro partido de una figura como Antonio Ángel tuvo su incidencia propia.

¿Cuáles son las tres primeras medidas que tiene que tomar el nuevo equipo de gobierno?

Las tres primeras medidas son aprobar un presupuesto para 2017, hacer un plan de inversiones para los dos años y medio que quedan y mejorar la limpieza viaria de nuestro municipio.

Su grupo ha criticado que las calles de Almoradí están sucias. ¿Cuál es la solución que plantea a este problema?

Pues hay que actuar de tres formas: dotando de mayor presupuesto para la limpieza de nuestro municipio, realizar un mayor control en la prestación de ese servicio y unas buenas campañas de concienciación ciudadana para que aprendamos entre todos a cuidar nuestro entorno.

La Generalitat impidió que en el nuevo PGOU se recalificaran 4,3 millones de metros adicionales con previsión de construir hasta 11.000 viviendas más. ¿Volverá a pedir que se reconsidere esa opción?

La memoria ambiental está aprobada ya en unos términos que son los que son y solo falta la aprobación definitiva del PGOU, que trataremos de aprobar lo más pronto posible para dotar de mayor suelo empresarial y dotacional a nuestro municipio y generar inversiones y empleo.

¿Cuál cree que es el salario justo para un regidor de un municipio como Almoradí?

La Ley desde hace varios años establece un máximo de sueldo en base a la población del municipio que corresponda. Un importe que se encuentre entre el máximo de la población inferior que pone la Ley y la población del municipio está bien.

Usted y buena parte de los alcaldes de la Vega Baja han mostrado su rechazo a acoger en sus municipios una planta de transferencia de basuras. ¿Cómo habría que elegir la ubicación? ¿Tiene alguna propuesta?

La Vega Baja tiene muchos terrenos que no son cultivables ni casi utilizables. Deben ser los técnicos los que analicen cuales son los sitios adecuados y menos molestos para todos los habitantes, y todos nos comprometamos a aceptarlos, pero con una base y un estudio serio, no con ofrecimientos partidistas.

¿Cambiará al abogado que representa al Ayuntamiento en la denuncia que Jaime Pérez interpuso contra usted por pagar supuestos sobresueldos irregulares al secretario?

En este momento no sé cuál es la relación que ese letrado tiene con el Ayuntamiento. En su momento estudiaremos este tema con la Secretaría. No obstante soy la mayor interesada en que este tema se aclare convenientemente ya que sólo ha sido una denuncia política para impedir la moción de censura y con un objetivo personal del denunciante. Es un tema administrativo que en caso de duda se tenía que haber resuelto en el ámbito administrativo, nunca penal.

En caso de que la causa llegara hasta la apertura de juicio oral ¿dimitiría como alcaldesa o renunciaría al acta de concejala?

Si llegara ese caso, que no va a ser así, dejaré el acta de concejal.

El acuerdo firmado entre PP y C's fija que, en caso de apertura de juicio oral, la alcaldesa renunciará a la vara de mando. ¿Fue una propuesta suya o de María Quiles?

Este es un acuerdo firmado entre dos partidos, no es una cuestión de personalismos. En todos los pactos firmados entre PP y C's se están firmando estos acuerdos, solamente que en este caso por las fechas y la intencionalidad de la denuncia hemos hecho una redacción más concreta, pero son los acuerdos generales y nos hemos basado en ellos. Tengo que aclarar que en ningún caso se dice que yo haya tenido enriquecimiento personal, cosa que se tiene muy en cuenta en estos pactos, aunque el PSOE tenga una vara de medir diferente en cada caso, y así les va.

¿No teme quedar en manos de los vaivenes de Ciudadanos? ¿No les ha cedido demasiadas áreas de poder?

No, el acuerdo es bastante equilibrado, ellos ceden en líneas rojas que no habían pasado antes y nosotros cedemos en la Junta de Gobierno. El resto del acuerdo está bastante equilibrado en la representación que tenemos cada uno.

¿Cuál ha sido el consejo más importante que le han dado desde que se anunció la moción de censura? ¿Y lo peor que le han dicho?

La gente me está dando muchos ánimos para que finalmente lo consigamos y eso me da mucha fuerza, porque por el otro lado tenemos una gente que no admite que actúe la democracia, y que me están juzgando y condenando sin piedad.

Usted ha llevado las finanzas del PP en la provincia, ¿cree que el partido es sostenible con cuotas?

Pues a eso es a lo que hay que tender en el medio plazo, o por lo menos a que las cuotas sean la mayoría de la financiación. Hay muchas cuestiones en nuestra democracia que hay que cambiar y una de ellas son los partidos políticos. Habrá que establecer unas normas claras para todos, y cumplirlas.

¿Quiere decir algo más?

Dirigirme a todos los ciudadanos de Almoradí para decirles que no se preocupen, que estén tranquilos, que somos un equipo de gente preparada, que vamos a reponer una mayoría salida de las urnas democráticamente con la única intención de trabajar muy duro para mejorar nuestra ciudad y que en breve puedan ver los resultados de una buena gestión como se ha hecho siempre en Almoradí.