Aparecen pintadas de exaltación a Franco y a Primo de Rivera días antes de la retirada de la Cruz de los Caídos

El alcalde de Callosa se reunirá en unos días con la Plataforma en Defensa de la Cruz para consensuar la retirada del monolito y evitar la polémica generada tras los últimos intentos fallidos por llevársela a otro emplazamiento

Unas pintadas aparecidas esta mañana en las inmediaciones de la estación de tren de Callosa de Segura vuelven a reactivar la polémica suscitada tras el intento del equipo de gobierno callosino de retirar la Cruz de los Caídos situada en la céntrica Plaza de España de ese municipio. El grafiti, alusivo al dictador Francisco Franco y al fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera bajo el lema "Franco, José Antonio, presentes", está firmado bajo las siglas "F/N".

El lema elegido para llevar a cabo la exaltación de estas dos figuras del período pre democrático de nuestra historia contemporánea reproduce las proclamas que durante más de 70 años han estado presentes en el monumento a los Caídos donde está inscrito "José Antonio.. presente" que el equipo de gobierno de la localidad, presidido por el socialista Fran Maciá, pretende trasladar en aplicación de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, en base a los criterios de la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura en el ámbito de la Comunidad Valenciana acordados en su reunión del 30 de septiembre de 2016. Tras dos intentos fallidos el pasado mes de diciembre para trasladar el monumento a otro lugar tras concentrarse en el mismo decenas de personas e incluso encadenarse a la Cruz y hacer una vigilia, el Ayuntamiento tratará de realizar con una grúa ese traslado una vez finalizadas las fiestas navideñas.

Maciá ha condenado estos hechos, junto a las pintadas que aparecieron hace una semana por todo lo contrario, con lemas rechazando el monumento y con críticas al exalcalde del PP, Javier Pérez, firme defensor de mantener la Cruz de los Caídos en su ubicación actual, junto a la iglesia. Tanto los grafitis de hoy, como estos últimos, van a ser limpiados en las próximas horas por los equipos de limpieza del consistorio callosino. "Condenamos este tipo de manifestaciones que exaltan un periodo de nuestra historia que bajo el régimen de una Dictadura no respetaba los derechos fundamentales y la democracia de la que ahora disfrutamos y que permite, entre otras, el derecho a la manifestación y reunión y que tanto costó conseguir, y volvemos a recordar que esta deriva no ayuda en nada a la convivencia y entendimiento de la ciudadanía y que, por supuesto, no es la forma de defender ningún tipo de posición" ha señalado Fran Maciá.

La aparición de pintadas no es la primera acción que se realiza de este tipo, ya que durante 2016 se han venido produciendo en Callosa de Segura la colocación de pegatinas que instan a la afiliación de "La Falange" con el signo del yugo y las flechas, una dirección web y redes sociales como referencias propagandísticas y en algunas de ellas con connotaciones xenófobas donde se ha podido leer "refugiados no bienvenidos". El monumento a las Caídos ubicado en la Plaza de España es, además, el lugar de concentración y exaltación para recordar a la figura de José Antonio Primo de Rivera, sobre todo en el aniversario de su muerte, cuando se reúnen simpatizantes de toda la provincia los cuales suelen realizar una concentración anual. Es uno de los motivos argumentados por el actual equipo de gobierno para justificar el traslado de la Cruz de una plaza pública, al incumplir la Ley de Memoria Histórica.

El regidor callosino ha señalado a INFORMACIÓN.ES, que el equipo de gobierno se va a reunir en los próximos días con los representantes de la Plataforma en Defensa de la Cruz para tratar de consensuar el traslado del monumento sin levantar una nueva polémica. Para ello el juez de Paz actuará de mediador.