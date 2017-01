Sueña Torrevieja admite avances pero sin acuerdo para apoyar el presupuesto

Sueña Torrevieja reconoció ayer avances en la negociación para apoyar los presupuestos del cuatripartito en el gobierno, pero advirtió que no hay un acuerdo todavía. La formación, ahora en la oposición tras su salida de la coalición de gobierno en octubre, indicó que ha contado con información sobre dos de los asuntos que generaban dudas a este partido. El primero, la municipalización del transporte urbano; el segundo el futuro de las escuelas deportivas.

El concejal Pablo Samper indicó que además de estas dos cuestiones el partido está reclamando un esfuerzo específico en políticas sociales –han solicitado la construcción de un albergue de transeúntes–, algo que no acepta Los Verdes. El edil Alejandro Blanco quiso recordar ayer que el gobierno (diez ediles) no tendría la mayoría independientemente de si cuenta con el apoyo de los dos ediles de Sueña si, como es más que probable, el PP (once ediles) rechaza las cuentas y Ciudadanos también vota en contra. El gobierno local necesita a C's.