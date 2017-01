Sueña Torrevieja: "Hay avances para apoyar los presupuestos pero no acuerdo"

La formación independiente, que dejó el gobierno local en octubre, pide más inversión en políticas sociales en sus alegaciones

Hay avances pero no acuerdo, se han apresurado a matizar hoy los concejales de Sueña Torrevieja sobre la negociación abierta por el cuatripartito para que esta formación, desde octubre en la oposición, respalde los presuopuestos de 2017. Los dos concejales de Sueña Torrevieja han explicado que mantuvieron ayer una reunión con el concejal de Hacienda, José Hurtado y el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, para negociar las alegaciones presentadas por Sueña Torrevieja al anteproyecto de presupuestos. La decisión definitiva sobre el sentido del voto será trasladada a la ejecutiva del partido que lo someterá a consulta entre su militancia.

Para el edil y portavoz de Sueña, Pablo Samper "hay que reconocer que salimos mejor que como entramos, y es que se va viendo cierta luz en algunos temas de los cuales teníamos dudas razonables. Con los informes técnicos mostrados es más fácil disponer de toda la información para tener una posición más firm".

No obstante, ha añadido que "seguimos en nuestra línea de defender políticas sociales y progresistas. Muchas de nuestras alegaciones van a ser tomadas en consideración, como es el incremento en algunas partidas como juventud y medioambiente, los inicios de estudio para temas como la microrreserva marina, sin embargo parece que en cuanto a bienestar social y promoción social este gobierno quiere mirar para otro lado. Una ciudad marcada desgraciadamente por un índice de pobreza tan alto, y por su reciente galardón con el premio Corazón de Piedra por su escasa inversión social requiere de políticas sociales adecuadas. Por ello exigimos y así les transmitimos tanto al alcalde como al concejal de Hacienda, que incrementen dichas partidas sociales si quieren asegurar un apoyo a los presupuestos definitivos"

Según el edil Alejandro Blanco ·en lo relativo al transporte y a todo el proceso de gestión directa se nos ha facilitado toda la documentación, las cifras y el plan que se quiere llevar a cabo. Debemos analizar en profundidad todo lo expuesto y valorar si además de que la gestión directa es lo que defendemos programáticamente, es viable según los informes técnicos".



Prioridades

En cuanto al plano deportivo, Pablo Samper manifiesta que "el gobierno sabe que nuestra prioridad es flexibilizar esta área y no burocratizarla. Además del incremento de las subvenciones a clubs deportivos, pediremos que si se ratifican los informes acerca de la contratación del servicio de escuelas deportivas tal y como se estaba llevando a cabo hasta el 30 de septiembre, se comprometan a materializarlo como así han hecho consignando dinero en una partida como Sueña Torrevieja había propuesto, así como que no demoren más la modificación de la ordenanza municipal de instalaciones deportivas para no penalizar a los clubs con el pago casi inasumible por el uso de las mismas".

Blanco recuerda que "independientemente de nuestro voto, el gobierno no tiene mayoría. La pelota como ya hemos dicho en multitud de ocasiones no está en nuestro tejado, sino en el tejado del gobierno que deberá de convencer tanto a PP como a Ciudadanos para aprobar los presupuestos. Nosotros queremos asegurar que la mayor parte de nuestro programa electoral y de nuestras propuestas que fueron votadas por casi 2.000 personas puedan tener su reflejo en estos presupuestos".



Ciudadanos, de nuevo, la llave

Las aritmética del pleno es esta: el cuatripartito (PSOE, Los Verdes, APTCe e IU) cuenta con diez ediles. El PP con once. Sueña Torrevieja con dos, y Ciudadanos con otros dos. Si el cuatripartito obtiene el respaldo de Sueña Torrevieja y la abstención o el voto favorable de Ciudadanos sacará adelante el presupuesto -el rechazo del PP es casi seguro.Si ambas ediles de Ciudadanos votan en contra los presupuestos no se aprueban.