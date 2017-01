Atrapados en la «Xarxa Llibres»

El PP arremete contra el plan «chapuza» de la Generalitat y la gestión del edil Hurtado.

Más de tres mil escolares esperan desde hace meses la ayuda de 200 euros por la compra de material escolar prometida por la Generalitat en Torrevieja y que debería haberse hecho efectiva al final del curso 2015/2016. En 507 municipios de la Comunidad Valenciana ya se ha completado todo el proceso.

El PP arremetió ayer contra el propio concepto de la ayuda creada por la Generalitat y, en especial, por «la chapuza» de su tramitación en Torrevieja, una ciudad en la que 14 meses después de iniciarse los trámites no hay fecha para que los solicitantes reciban ese dinero. Lo único que sí ha permitido este proyecto es crear bancos de libros en todos los centros públicos que permitirán que los alumnos cuenten con material gratuito en los próximos cursos. Del dinero, ni rastro de momento, pese a que para Torrevieja la Administración autonómica y el gobierno provincial reservaron 400.000 euros para los potenciales beneficiarios en la ciudad.

La edil del PP Rosario Martínez Chazarra realizó una exhaustiva cronología de cómo se ha tramitado el expediente en Torrevieja y demostró que no se ha pagado ni un euro. Martínez Chazarra lamentó que el esfuerzo realizado por los centros escolares, el personal administrativo y los colectivos de padres para llegar en tiempo a la gestión de las ayudas, que deberían haber llegado en agosto o septiembre pasado, no haya obtenido sus frutos catorce meses después.

Eso en contraste con los más de quinientos municipios que ya han completado las dos fases del proceso. No obstante, Martínez quiso destacar que ni en esos municipios la línea de subvención de material escolar ha funcionado como se esperaba. De los treinta millones de euros previstos de gastos, solo se han requerido de forma específica por los ayuntamientos adheridos algo más de quince millones.

En una moción el PP ha pedido al pleno que las subvenciones a compra de material escolar se realice de forma proporcional al alumnado que más lo necesite en función de su nivel de renta para que la iniciativa sea realmente efectiva.



Personal

Por su parte, el concejal de Hacienda y Educación, José Hurtado, a preguntas de los medios, replicó a las críticas públicas de la edil excusando el retraso en las grandes limitaciones de personal que arrastra el Ayuntamiento. La gestión de las solicitudes exige cumplimentar los datos a través de una aplicación informática, que para terminar de complicar el asunto se bloqueó cuando el Ayuntamiento no cumplió con los plazos previstos de registro.

El municipio tuvo que pedir entonces una prórroga de tres meses que fue concedida. Y ahora espera poder concluir, aunque Hurtado no se atrevió ayer a ponerle fecha a la entrega de las ayudas. Como no podía faltar en este tipo de cruce de declaraciones entre gobierno y oposición, Hurtado atribuyó seis meses del retraso al PP. Según el edil la petición de la oposición de solicitar un certificado a la Generalitat de que las ayudas no duplicaban a las que son concedidas por otras administraciones tardó medio año en llegar al Consistorio.