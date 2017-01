Ni un euro de la Xarxa Llibres para las familias tras 14 meses de trámites en Torrevieja

El concejal de Educación replica que el expediente se retrasó seis meses por la exigencia de la oposición de que se tramitara un certificado de no duplicidad por parte de la Generalitat, y dice que los peticionarios de las las ayudas las recibirán. También alega la falta de personal para tramitar más de 3.000 solicitudes.

La concejal Rosario Martínez Chazarra ha calificado de "chapuza" la línea de subvenciones para la adquisión de material escolar "Xarxa de Llibres" y en especial la tramitación que de esa subvención ha hecho el Ayuntamiento de Torrevieja. Ninguna de las más de tres mil familias que solicitaron esta ayuda de 200 euros para la adquisión de libros la ha recibido.

La edil popular ha querido hacer memoria, señalando que "todos recordamos el 1 de septiembre del año 2015 cuando nuestro Molt Honorable President presentaba a bombo y platillo la gratuidad de los libros de texto para todos los estudiantes de la Comunidad. Ese mismo año, el 13 de noviembre, se aprobó por unanimidad en sesión plenaria la adhesión del Ayuntamiento de Torrevieja al chapucero programa de Consellería "Xarxa de Llibres", de eso hace ya más de un año, 14 meses para ser exactos".

Desde entonces, según la oposición mayoritaria al gobierno local, "hemos sido testigos de diversos anuncios por parte del concejal de Educación: por un lado nos explicaba cómo iba a ir por los centros recogiendo documentación, todo ello antes de presentar las bases reguladoras de la ayuda". Una vez presentadas estas bases, el plazo iba desde el 11 de Junio hasta el 12 de agosto del 2016. Al mes siguiente terminaba el curso 2015-16 y "empezaban las excusas del señor alcalde". El 15 de septiembre tenía registro de entrada en el Ayuntamiento un escrito desde Diputación, la tercera admimistración implicada en el pago, en la que solicitaba información referente al importe total gastado en la FASE 1, correspondiente al año 2015, así como el gastado o la previsión de gasto que se tuviera para la FASE 2, del año 2016.

"La respuesta del señor alcalde no tiene desperdicio", ha explicado la edil: "fase 1 importe total gastado 0 euros. Fase 2: importe gastado actualmente 0 euros, importe que se prevé gastar: todavía por concretar".

Rosario Martínez ha indicado, "siguiendo un orden cronológico, nos movemos a Octubre, más concretamente a la sesión plenaria del día 27, donde realicé unas preguntas en relación al plan de gratuidad de libros de texto de Consellería. Concretamente pregunté cuándo pensaba el señor alcalde hacer efectivo el pago de la ayuda de la Xarxa.

La concejal se ha referido al alcalde, indicando que "ya hemos entrado en el año 2017, no sabemos si ha tenido respuesta a las excusas que remitió a sus amigos de Compromís, lo único que tenemos claro es el sobreesfuerzo al que se ha sometido a los centros educativos, al personal docente, a las familias y no sabemos a día de hoy si va a ser capaz de tramitar esta ayuda o lo que es peor, si ese esfuerzo realizado por otros ha servido para algo".

En Torrevieja todavía no se han resuelto las solicitudes mientras que la Generalitat ya está notificando a los 507 ayuntamientos que ya las han tramitado cuánto de la partida presupuestaria que les consignaron deben devolver porque no se ha empleado para cubrir las ayudas.

"Básicamente lo que pone de manifiesto la resolución mencionada es que de los 30 millones de euros presupuestados, sólo harán falta 15´2. Concretamente, de los 507 ayuntamientos que han finalizado los trámites de la ayuda y la han justificado, lamentablemente no es el caso de Torrevieja, 490 han gastado menos de lo asignado, es decir, la Generalitat les exige que retornen el dinero que les trasfirió", ha dicho la edil. El PP ha presentado una moción para reclamar un cambio en el sistema de ayuda que se otorgue en función del nivel de renta de los solicitantes. El PP ha cifrado en más de 400.000 euros la reserva de crédito prevista para el caso del alumnado en Torrevieja.



Respuesta

El concejal de Educación, José Hurtado (Los Verdes) ha respondido a las acusaciones del PP indicando que la Generalitat ha otorgado una prórroga de tres meses para terminar de cumplimentar la documentación. Ese periodo fue concedido después de que el propio Consell cerrada el acceso al Ayuntamiento al programa informático utilizado para formalizar vía telemática las solicitudes.

En este sentido, ha dicho que se presentaron más de 3.000 solicitudes, además de las dos colectivas del Colegio Cuba y el Centro ALPE. Hurtado mantiene que los recursos humanos para llevar a cabo toda la gestión son limitados y que, a su jucio, todo el proceso se retrasó seis meses tras la exigencia del PP en el pleno para apoyar la adhesión al programa de obtener un certificado de no duplicidad en las subvenciones por parte de la Generalitat y de sostenibilidad presupuestaria de la medida.



Banco de libros

La única medida que sí se ha puesto en marcha con el programa es la creación de los bancos de libros en cada uno de los centros que serán utilizados por los alumnos de forma gratuita en los próximos cursos además de las ayudas de reposición de material, también impulsadas por la Generalitat.