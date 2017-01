El cuatripartito intenta ganarse el apoyo de Sueña al presupuesto de 2017

El gobierno mantiene que ha convencido a Samper y Blanco de la idoneidad de municipalizar el transporte urbano mientras que ha planteado una solución "imaginativa" en el presupuesto con tres alternativas a la gestión de las Escuelas Deportivas.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), y el concejal de Hacienda, José Hurtado, han iniciado la ronda de negociaciones de los presupuestos municipales de 2017, un contacto que ha comenzado con los representantes de Sueña Torrevieja, Pablo Samper y Alejandro Blanco. Tras el encuentro Hurtado se ha mostrado "bastante optimista" sobre la posibilidad de obtener el apoyo de este grupo después de haber profundizado en dos de las alegaciones que han presentado.

Sueña Torrevieja, que dejó el gobierno de coalición en octubre, no se ha pronunciado sobre la reunión. Además del respaldo de esta formación (dos ediles), el gobierno de PSOE, Los Verdes, APTCe e IU, (diez concejales) necesita la abstención o el respaldo de al menos una de las dos ediles de Ciudadanos para sacar adelante el proyecto; mientras que se da casi por hecho, en función de las declaraciones de las últimas semanas, que el PP, con once ediles rechazará estas cuentas.

José Hurtado, junto con el concejal de Deportes, Víctor Ferrández, ha explicado que los dos puntos más destacados en los que se ha centrado la reunión son las alegaciones presentadas por este grupo referidas al Transporte Urbano y a las Escuelas Deportivas Municipales.

El edil ha dicho que "Sueña Torrevieja no veía muy clara la propuesta del equipo de Gobierno de municipalizar el Transporte Urbano, de hecho su pretensión era eliminar las partidas económicas asignadas para este servicio". Sin embargo, a juicio de Hurtado, una vez que han visto los informes de los técnicos municipales, del Departamento de transporte y de Intervención, que "son coincidentes a la hora de calificar el transporte urbano como más eficiente y económico con un ahorro que ronda el millón setecientos mil euros" para las arcas municipales "lo han entendido perfectamente".

Siempre según el edil de Hacienda, también han "quedado despejadas las dudas relativas a la compatibilidad de las líneas urbanas y las de la concesión que posee la empresa adjudicataria" de este transporte, por lo que "los dos concejales nos han transmitido que con la información que les hemos facilitado y las aclaraciones que hemos ofrecido no veían impedimento para la municipalización".



Tres opciones para las escuelas deportivas

El otro punto destacado, en el que "podría haber sido difícil el entendimiento", es el de las Escuelas Deportivas Municipales para las que Sueña Torrevieja plantea el mismo modelo gestión que se había venido llevando a cabo por el PP hasta que concluyó el contrato el pasado mes de septiembre con la empresa adjudicataria del servicio y se conoció la imposibilidad legal de seguir adelante con el mismo sistema.

Hurtado ha manifestado que el equipo de gobierno ha planteado una "solución no sé si imaginativa" con el fin de salvar este punto y de poder contar así con el apoyo de Sueña Torrevieja. Por ello, y sobre todo porque no están claros por distintas cuestiones los dos modos de gestión, en el borrador del presupuesto de este año se ha decidido "consignar las cuantías económicas para los dos posibles modelos de las Escuelas Deportivas Municipales que se pueden plantear, la gestión directa, la contratación de una empresa externa y la gestión transitoria, mediante subvenciones, en tanto en cuanto no se decida definitivamente el tipo de gestión".

El edil ha matizado que el gobierno tratará de optar por la municipalización, por lo que ha consignado la partida para la creación las plazas que son necesarias para este tipo de gestión, con la que considera que se dota a los trabajadores "de unas mejores condiciones laborales". La dificultad de asumir este modelo radica en que ha de ser el Gobierno Central quién dé el visto bueno a que se creen estas plazas.

Respecto a la contratación directa con una empresa Hurtado ha manifestado que "tampoco sabemos al cien por cien si efectivamente la podemos llevar a cabo". Se pidieron informes externos (a la Junta Mayor de contratación y al Consell Jurídic Consultiu) que ya se han recibido en el Ayuntamiento, que no son vinculantes, y que remiten a que sean los técnicos municipales los que determinen si el contrato es viable sin incurrir en una cesión ilegal de trabajadores que con toda seguridad terminaría en los tribunales.

La tercera posibilidad que contempla el borrador del presupuesto es que las Escuelas Deportivas continúen funcionando con la fórmula de subvenciones que ha puesto en marcha el equipo de Gobierno, en los términos anteriormente citados.



Buen rollo

En su comparecencia, Hurtado ha hablado de "buena sintonía con Sueña Torrevieja" y de "buen rollo" en una reunión que ha durado cerca de dos horas y media. También se han puesto sobre la mesa el resto de alegaciones presentadas por este Sueña "que podrían ser asumidas" y "ha quedado un fleco" relativo a la propuesta que han formulado de que se dediquen más medios a la pobreza y concretamente que "logre un punto de encuentro que no necesariamente pasa por contar con el albergue en principio planteado por Sueña Torrevieja".

Hurtado ha bromeado con la negociación asegurando que el cuatripartito está "festeando" con Sueña Torrevieja, una vez que esta formación decidió dejar el gobierno de coalicición con la gestión de las escuelas deportivas como detonante.

El concejal de Deportes, Víctor Ferrández, ha profundizado en las tres posibilidades que se han contemplado para gestionar las Escuelas Deportivas. Ferrández ha cuantificado en 40 las plazas de monitores que contempla el borrador del presupuesto, además de una plaza de coordinador y otra de director que se ha tenido que crear "por la nefasta gestión del Partido Popular" acatando una sentencia judicial en ese sentido. Igualmente, ha mostrado su preferencia por que finalmente salga adelante la gestión directa por parte del Ayuntamiento.