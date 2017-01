Un atropello se quedó sin asistencia de la Policía en Nochevieja porque el alcalde no paga horas extra

José Antonio Mañogil Pérez sufrió un atropello sobre las ocho d de la tarde del día 31 cuando cruzaba la calle Manuel de Falla, en pleno casco urbano de Los Montesinos. Sus familiares y conocidos, en el lugar de los hechos, llamaron hasta en siete ocasiones al número fijo y móvil de la Policía Local. No recibieron respuesta porque desde las seis de la tarde y hasta las doce de la noche de ese mismo día, seis horas en total, no había ni un solo Policía Local de servicio en este municipio de 5.000 vecinos, con unos cientos más de población flotante. ¿Por qué? El alcalde José Manuel Butrón (PSOE) ses niega a pagar servicios extraordinarios a la plantilla desde hace años, algo que han denunciado los propios agentes y ayer recordó la oposición del PP e IU-LUT.

El primer edil, que lo es desde principios de los 90, como es habitual, no respondió, en este diario, a las críticas de la oposición realizadas en comunicados de prensa. El accidentado, que ha tenido que ser operado en el Hospital de Torrevieja por las heridas, entre otras, que sufrió en un hombro, tuvo la asistencia de personal sanitario. Media hora después del atropello acudió una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Jacarilla, situado a unos diez kilómetros. Los guardias civiles pudieron realizar labores de apoyo y ordenación del tráfico pero no el atestado del accidente, que es el informe que debe esclarecer las responsabilidades en un accidente. ¿Y por qué no lo hicieron? El primer edil, según el escrito presentado por el accidentado y su familia ante el Ayuntamiento, ha solicitado a la Guardia Civil que la Policía Local tenga las competencias exclusivas de tráfico en el casco urban0, como sucede en otros municipios, por lo que la Guardia Civil no puede actuar realizando el atestado. Algo que los propios policías locales comunicaron al afectado al día siguiente, cuando acudió a la jefatura a intentar tramitar esa documentación.

Presión popular

El vecino se ha quedado, según el PP e IU, sin asistencia de los agentes de Los Montesinos en el momento del accidente y luego sin el atestado que debe presentar en caso de pedir responsabilidades por daños. «No es la primera vez que el municipio de Los Montesinos se queda sin servicios de policía, es más, el equipo de gobierno ya se planteó suprimirlo en turno de noche para ahorrar económicamente, hecho que no se llevó a cabo debido a las denuncias publicas y la presión popular», según indica el comunicado del Partido Popular.