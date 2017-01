El alcalde admite informes en contra para pagar las basuras

El alcalde, José Manuel Dolón, aseguró que la existencia de dos informes de intervención, uno de ellos a solicitud de Contratación, en el que se indica que «el Servicio de Recogida de Residuos, Transporte y Limpieza de la Costa tiene reparos suspensivos porque no tenemos contrato y no disponemos de crédito, es una situación «normal» teniendo «en cuenta que no hay presupuesto».

El alcalde ha recordado que «la aprobación del presupuesto se propuso en septiembre y no se aprobó, de modo que la situación que tenemos actualmente no es un capricho del alcalde, ni del gobierno local, es la consecuencia de que no haya aprobado el presupuesto». El alcalde apuntó que «como solución está la aprobación del presupuesto» o llevar a cabo una modificación de crédito «que podemos hacerlo porque tenemos recursos suficientes ya que hemos eliminado el Plan de Ajuste». Añadió que «hasta que no tengamos la aprobación definitiva del presupuesto, tendremos reparos en las certificaciones en las facturas, por esa falta de contrato y de crédito».

Aseguró además que desde el momento «que tenemos el reparo suspensivo lo asumimos con total responsabilidad en la parte que nos toca. Hay una parte que nos atañe, pero también necesitamos el concurso de la oposición. Estamos negociando con ellos el presupuesto de 2017».