Los Montesinos estuvo sin policía local durante buena parte del día de Nochevieja

El municipio estuvo sin asistencia policial desde las 18 a las 24 horas y el accidente lo cubrió la Guardia Civil aunque sin hacer el atestado porque el propio primer edil ha pedido que esas competencias las realice la Policía Local en el casco urbano.

El municipio de Los Montesinos, unos cinco mil vecinos, estuvo sin servicio de Policía Local durante seis horas en la última jornada del año, de seis de la tarde a doce de la noche, porque el alcalde José Manuel Butrón (PSOE) se niega a pagar servicios extraordinarios a los agentes de la plantilla. Una situación habitual, pero que en este caso de la Nochevieja pasada tuvo consecuencias porque se produjo un accidente de tráfico, un atropello de un vecino, en el centro del municipio, cuando cruzaba un paso peatonal de la calle Manuel de Falla, cerca de la Avenida del Mar, sobre las ocho de la tarde y no acudió ninguna patrulla a asistir al accidentado. Finalmente tuvo que acudir el accidente una patrulla de la Guardia Civil de Jacarilla, aunque no pudo realizar el atestado porque el propio primer edil pidió que las competencias de tráfico en el casco urbano se reservaran a la Policía Local, según han señalado hoy en dos comunicados distintos sobre los mismos hechos, el PP e IU-LUT en el Ayuntamiento de Los Montesinos, que son oposición a la mayoría absoluta del PSOE. El primer edil no se ha pronunciado sobre la denuncia de ambas formaciones. José Antonio Mañogil, el vecino accidentado y que llamó hasta en siete ocasiones a la Policía Local sin recibir respuesta, tuvo que ser intervenido por una lesión en un hombre, entre otras, en el Hospital Universitario de Torrevieja.

El pasado 31 de diciembre, explica el PP, tuvo lugar en Los Montesinos un accidente de tráfico en el que fue atropellado un vecino en un paso de peatones. Hasta aquí todo "normal". "Lo alarmante" viene cuando hasta el lugar del suceso se desplazan los servicios de emergencias para atender al herido y "no así una dotación de la Policía Local para señalizar y dar seguridad al herido y a los integrantes de los servicios de emergencias así como para realizar las diligencias correspondientes ante este tipo de sucesos". Tras reclamar los servicios de emergencias la presencia policial se desplazó al lugar pasado unos 30 minutos una dotación de Guardia Civil del puesto de Jacarilla.



No es la primera vez

"No es la primera vez que el municipio de Los Montesinos se queda sin servicios de policía, es más, el equipo de gobierno ya se planteó suprimirlo en turno de noche para ahorrar económicamente, hecho que no se llevó a cabo debido a las denuncias publicas y la presión popular".

El PP se ve "en la ingrata obligación de denunciar estos hechos y pedir las explicaciones pertinentes ya que no se puede tolerar que en un municipio de 5.000 habitantes, como es el nuestro, se suprima el ya por si pobre servicio de policía Local, aumentando de esta manera la inseguridad de nuestro municipio e invitamos al equipo de gobierno a buscar otras alternativas para ahorrar económicamente en las que no pongan en peligro la seguridad de todos los montesineros mientras, como han hecho este año, aumentan la partida presupuestaría destinada a sus sueldos".

La negativa de Butrón, alcalde socialista del municipio desde principios de los 90, a compensar las horas extra, se produce pese a que las cuentas municipales están relativamente saneadas y no están lastradas por deuda.