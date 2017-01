Ya llegan los Reyes a Torrevieja otro año... sin contrato

Llegarán los Reyes Magos a Torrevieja pero sin contrato firmado. La junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado la propuesta de la mesa de contratación realizada poco antes, "inadmitir" la única plica presentada para realizar el servicio de la Cabalgata de Reyes. Eso implica que se declara "desierto el procedimiento negociado sin publicidad por urgencia para la contratación del servicio de gestión integral para los desfiles de la cabalgata de Reyes Magos de Torrevieja y Torrelamata", según un comunicado del equipo de gobierno. Aunque la nota informativa no lo dice, el Ayuntamiento tiene previsto que la Cabalgata se celebre con normalidad aunque sin ese contrato conformado, como otros tantos servicios realizados por la administración local durante años. El coste será de 53.000 euros.

El motivo de la inadmisión se debe a que, según el criterio técnico, la forma de la plica presentada no se "adecúa a lo dispuesto en el pliego". A pesar de que resulta "más que evidente que se trata de un mero error material que no afectaba a la oferta global ni perjudicaba al Ayuntamiento, no existe trámite procedimental en la Ley de contratos que permita subsanar en este estadio del procedimiento el error".

El Ayuntamiento tiene previsto que el servicio se preste sin contrato, como ya ocurrió en el año pasado, en una edición de la Cabalgata en la que la mayoría de servicios se hicieron a golpe de reservas de crédito de menos de tres mil euros.

Este año el área de Contratación inició el expediente con meses de anticipación para que no pasara lo que ha terminado por ocurrir. Todo estaba previsto para que el procedimiento se culminara sin ningún tipo de incidencia.



Reunión

Este diario ha confirmado que el gobierno intentó salvar ese error material. apenas una frase en en el pliego técnico que no coincide con la oferta presentada por la empresa, en una reunión de varias horas ayer, pero los técnicos señalaron que no se cumplía lo que estipula la legislación, y no hay tiempo material para enmendar el error. Al menos, en esta ocasión existía un procedimiento de contratación que (casi) culmina con éxito. En otros ejercicios todos los servicios ligados con esta celebración se adjudicaban a dedo, pese a rebasar ampliamente el umbral para que se abriera proceso negociado sin publicidad.

De este punto de la junta de gobierno ha dado cuenta el cuatripartito sin que se haya producido la habitual comparecencia de prensa de la edil portavoz de la junta de gobierno, Fanny Serrano.. La norma no escrita es informar en rueda de prensa sobre las juntas de gobierno ordinarias, no las extraordinarias, como era la de hoy.