El PP vuelve a presentar todas sus iniciativas al borrador de presupuestos

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Torrevieja, Eduardo Dolón, informó ayer que han vuelto a dar traslado al edil de Hacienda, José Hurtado, de las mociones del grupo cuyo contenido debe tener reflejo en materia presupuestaria. Dolón recordó su compromiso a cuenta del borrador del anteproyecto de Presupuesto Municipal para 2017.

El portavoz popular reiteró la predisposición de su grupo al diálogo y a la búsqueda de puntos de encuentro, lamentando que «como ya expresé a comienzos de semana no se hayan atendido ninguna de las propuestas planteadas desde el PP. No es el camino para tener unos presupuestos, pero es el camino para el objetivo del cuatripartito que no es otro que el de buscar culpables. Tampoco parece muy razonable que hayamos tenido que volver a remitir mociones presentadas dirigidas al Alcalde, que han ido a junta de portavoces, que en la inmensa mayoría de los casos no han merecido el más mínimo comentario por su parte como consta en acta y que gran parte de ellas todavía están sin contestar muchos meses después de ser registradas y de haber sido defendidas en dichas Juntas de Portavoces, siempre haciendo gala de la voluntad del Partido Popular de mejorar la vida de los torrevejenses y cooperar con el equipo de gobierno».

Eduardo Dolón insistió en que el componente económico de las mociones presentadas tanto en 2015 como en 2016 supera los 25 millones de euros y afecta a todo tipo de materias como infraestructuras, alumbrado, medio ambiente, deportes, turismo, cultura, parques y jardines, creación de empleo, comercio y hostelería o actuaciones estratégicas.