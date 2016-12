De Benejússer a Coix, pasando por Oriola sin salir del Baix Segura

Joaquín Andréu considera que crea un conflicto innecesario y se intenta «pancatalanizar».

Joaquín Andréu, delegado local de UPyD Alicante Sur, ha presentado un recurso de alza contra la resolución de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana usar topónimos no oficiales en trece municipios Vega Baja, informó ayer la formación en un comunicado. Según la resolución, explica Andreu, se podrán utilizar la forma valenciana de estos municipios en mapas, libros y carteles, algo con lo que no están de acuerdo porque no existe un respaldo expreso de las Cortes Valencianas.

La denominación valenciana que se podría utilizar en la Vega Baja y los municipios afectados por este acuerdo del Consell son los siguientes: Benejússer por Benejúzar; Benijòfar por Benijófar; Bigastre por Bigastro; Coix por Cox; Daia Nova por Daya Nueva; Daia Vella por Daya Vieja; La Granja de Rocamora por Granja de Rocamora; Xacarella por Jacarilla; Sant Fulgenci por San Fulgencio;Sant Isidre por San Isidro; Sant Miquel de Salines por San Miguel de Salinas; Oriola por Orihuela y Torrevella por Torrevieja.

UPyD recuerda también que por esta resolución la denominación de la Vega Baja podría usarse la de Baix Segura y añade que «desde 1938 en la II República su único nombre oficial ha sido el de Vega Baja, y la primera vez que se intentó cambiar en 2007 no se consiguió». Andréu considera que esta decisión afectará a la industria del turismo y a la economía local.

Desde el partido se ha basado el recurso en 20 alegaciones al considerar que existe un «conflicto de competencias a la potencialidad de impacto turístico y económico negativo», según el partido magenta. Andréu ha indicado que «se está fomentando el fanatismo, pancatalizando a golpe de resoluciones cosas que deberían ser sometidas al parlamento regional. Si no consiguen apoyos para cambiar nombres oficiales no se puede permitir usar nombres no oficiales, eso abre la puerta a la falta de respeto, a los conflictos innecesarios, que podrían interpretarse como deslealtad a las instituciones y entidades locales».

Joaquín Andréu añadió por último que «a nadie nos gusta que nos cambien el nombre, si en vez de topónimos fuesen nombres de personas estaría tipificada como una grave agresión violenta. No puede ser que nuestra Administración nos haga 'bullying' o 'moving'».