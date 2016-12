Sueña rechaza el anteproyecto de presupuestos y pide la reducción del gasto en asesores

El grupo municipal de Sueña Torrevieja no apoya hoy por hoy el anteproyecto de presupuestos para 2017 ideado por el cuatripartito. La formación liderada por Pablo Samper cree que las cuentas diseñadas están «basadas en hipótesis, incertidumbre y opacidad» y han registrado una serie de alegaciones y propuestas que, de no tenerse en cuenta, podrían suponer su voto negativo. No obstante, aseguran que la decisión final la tomará su militancia.

«Tenemos severas dudas de que partidas importantes como la de gestión directa del transporte urbano, y que en un principio consideramos positiva por cuestiones programáticas, puedan gestionarse en tiempo y forma conforme a la legislación vigente. No queremos que esto sea la segunda parte malograda de una municipalización, como ocurrió con la recogida de residuos sólidos y urbanos. Se requiere un mayor consenso sobre este tema». La formación dice también que «no comparten la hipótesis de un exceso de burocratización en el área de Deportes. Proponemos la contratación del servicio de gestión parcial de las escuelas deportivas que permita la flexibilidad y la agilidad en la gestión vista la viabilidad de los informes técnicos». De igual forma, proponen «incrementos en las partidas destinadas a medioambiente para la creación de una microrreserva marina, deporte, turismo con un plan de marketing y estudio de la viabilidad del canal navegable del Acequión, y servicios sociales con la creación de un albergue social. Piden igualmente la reducción del gasto en asesores.