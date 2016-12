El PP califica de«fabulación» el borrador del presupuesto 2017

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, tachó ayer de «fabulación» el documento del borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Torrevieja para 2017. El concejal dijo que este documento no recoge ni las iniciativas planteadas por la oposición mayoritaria del PP, ni ha pasado por la fiscalización técnica del área económica de la administración local. Para el PP se trata de un documento con muy poco recorrido, y casi realizado, sugirió Dolón, primero, para que sea rechazado por la oposición y después por Intervención para que luego el gobierno cuatripartito le pueda echar la culpa del fracaso a los partidos que fiscalizan la acción de gobierno y a los técnicos. Agregó que el cuatripartito en el gobierno ha entregado este documento a la oposición «exclusivamente como un intento de lavar conciencias y blanquear sin éxito su oscura manera de gobernar y gestionar»

El portavoz del PP cifró en más de 25 millones de euros la cantidad económica de propuestas provenientes de sus concejales que no se han recogido en el citado borrador, «propuestas en materia de infraestructuras, alumbrado, medio ambiente, deportes, turismo, cultura, parques y jardines, servicios sociales, creación de empleo o actuaciones estratégicas entre otras».



No más aportaciones

El PP anunció ayer que «no va a realizar más aportaciones de las ya realizadas hasta a este documento y que no se han tenido en cuenta. Primero, porque no tiene el aval de los técnicos municipales y, segundo, porque no contempla ninguna de las múltiples propuestas que en los últimos meses se han hecho llegar a José Manuel Dolón y al resto del Cuatripartito en forma de mociones. Mociones en positivo, con actuaciones concretas y en algunos casos incluso valoradas económicamente. Propuestas para las que en todo momento hemos dicho que estábamos abiertos al diálogo, a la búsqueda de puntos en común y a llegar a consensos».

En esa propuesta de presupuesto aparece un balance de ingresos y gastos de 93 millones de euros. Se contempla la municipalización del transporte urbano y la contratación de personal interino, hasta cuarenta monitores a tiempo parcial, para sostener las escuelas deportivas. Todas propuestas que el PP considera que poco realistas.