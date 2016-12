Al menos 340 hogares siguen dependiendo de Alimentos Solidarios para comer cada día

La entidad ha repartido 140 lotes de Navidad con 100 kilos de alimentos básicos.

La ONG Alimentos Solidarios hizo balance anual de la labor asistencial que realizan garantizando la alimentación con menús diarios a más de trescientas cuarenta personas en Torrevieja, sin que la recuperación de la crisis económica haya rebajado su volumen de trabajo. A ellas que se han sumado casi un centenar más durante estas navidades, de forma temporal. De esa labor, y de la justificación del gasto que supone para una organización que depende casi exclusivamente de los donativos y las ayudas públicas para salir adelante.

La portavoz del colectivo, Concha Sala, explicó ayer que para funcionar con normalidad la entidad necesita realizar un gasto anual de 54.000 euros. El 20% se financia con aportaciones desinteresadas de empresas y particulares, además de la recaudación de eventos, como barras de conciertos; y el resto depende de la ayuda pública del Ayuntamiento de Torrevieja. En ese capítulo, la ONG solicitó este año una partida de subvención de 43.200 euros.

Sin embargo, las solicitudes de todas las asociaciones asistenciales de Torrevieja, sometida a un riguroso proceso de concurrencia competitiva donde se bareman todos los proyectos en sus distintos aspectos, ha dejado a la ONG con 32.000 euros, con lo que deberá realizar nuevas campañas de recaudación para poder completar su presupuesto de este año. Cuando Alimentos Solidarios pidió una revisión de la puntuación la partida se rebajo a 30.883 euros. Las primeras ayudas a esta entidad llegaron a alcanzar los 50.000 euros. El pasado año fueron 37.000.

Sala dijo que esos proyectos valoran, por ejemplo, aspectos como la innovación y su calidad. La ONG, vino a decir su representante, tiene un objetivo muy claro que no se puede modificar al margen de que en los expedientes se valoren otros aspectos. Garantizar comida a familias y hogares con escasos recursos, principalmente residentes en Torrevieja y hacerlo a través de catering social, es decir, los solicitantes, una vez analizada su situación recogen la comida en la sede de la ONG y se la llevan a casa. «Nosotros, en nuestra ignorancia, no entendemos que se puntúen tanto otras cosas y no el gasto de 54.000 euros». Por ejemplo, solo la distribución de los más de 140 lotes de Navidad con cien kilos de alimentos básicos tiene un coste de 14.000 euros y habría que plantearse dejar de repartirlos en 2017 si el criterio municipal se mantiene.

Alimentos Solidarios implica unos cuarenta voluntarios, entre la elaboración de alimentos en cocinas de su sede en la calle San Pascual y trabajo administrativo y tan solo tiene en nómina a una persona, el cocinero. La entidad intentará trabajar con los técnicos municipales para que en la próxima solicitud de subvención se puedan incluir aspectos más valorables.