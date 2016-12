El PP tacha de "fabulación" el anteproyecto de presupuestos de 2017

Eduardo Dolón sugiere que el cuatripartito en minoría presenta este tipo de documentos a sabiendas de que son inviables para culpar a la oposición después de su falta de aprobación.

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, ha valorado hoy el borrador de anteproyecto de presupuesto municipal entregado por el cuatripartito en el gobierno a la oposición "exclusivamente como un intento de lavar conciencias y blanquear sin éxito su oscura manera de gobernar y gestionar" y una "fábula" desde el punto de vista técnico puesto que se ha elaborado sin la fiscalización previa del área de Intervención.

En primer lugar el portavoz popular ha señalado que "este documento no tiene validez alguna fundamentalmente porque no ha sido informado ni elaborado por técnico municipal alguno. Ha sido ridículo el hecho de que nos entregaran el documento y una semana después nos dijeran que se había producido un error y que el presupuesto sería 3 millones de euros menos pasando de 97 a 93 millones. Errores, fallos o imprecisiones como éste en el documento pueden haber muchos más, además de que las previsiones y valoraciones carecen de las más rigurosa confirmación técnica".

El PP ha anunciado que "no va a realizar más aportaciones de las ya realizadas hasta a este documento y que no se han tenido en cuenta. Primero, porque no tiene el aval de los técnicos municipales y, segundo, porque no contempla ninguna de las múltiples propuestas que en los últimos meses se han hecho llegar a José Manuel Dolón y al resto del Cuatripartito en forma de mociones. Mociones en positivo, con actuaciones concretas y en algunos casos incluso valoradas económicamente. Propuestas para las que en todo momento hemos dicho que estábamos abiertos al diálogo, a la búsqueda de puntos en común y a llegar a consensos".

25 millones

En este sentido el portavoz del PP ha cifrado en más de 25 millones de euros la cantidad económica de propuestas provenientes de sus concejales que no se han recogido en el citado borrador, "propuestas en materia de infraestructuras, alumbrado, medio ambiente, deportes, turismo, cultura, parques y jardines, servicios sociales, creación de empleo o actuaciones estratégicas entre otras".

Dolón ha lamentado que "sin embargo, este presupuesto viene protagonizado por un nuevo intento de municipalización, el del transporte público tras el sonoro fracaso de intentar hacerlo con las basuras. Y también destaca el intento de aumentar la plantilla de personal municipal muy por encima de lo que permite la ley en la actualidad, en una actitud irresponsable y que no debería ser aceptable en un gestor público serio y comprometido con su municipio".

El portavoz popular ha indicado que "parece" que en el cuatripartito comienza "a ser consciente" de "su absoluta incapacidad para gobernar" Torrevieja y presentan "documentos como este para no tener el apoyo de la oposición para a continuación culparnos, como hacen siempre y con todo, de su lamentable desgobierno que están sufriendo todos los torrevejenses".

Eduardo Dolon ha querido manifestar que "como siempre estamos a disposición de Torrevieja. Si alguien del gobierno verdaderamente quiere contar con nosotros, solo nos tienen que llamar o convocar. Hasta la fecha, las propuestas del PP han quedado en el más claro olvido, en perjuicio de los torrevejenses. Nuestras mociones están ahí, es tan sencillo como incorporarlas para que veamos la predisposición de este gobierno nefasto para la ciudad".