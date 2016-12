El alcalde pide al PP que reclame el cese de Eduardo Dolón como pide el de Celdrán

El alcalde, José Manuel Dolón, se ha pronunciado sobre la decisión unánime de tres magistrados de la Audiencia Nacional de que no se archive el denominado caso "Vela Mata", al apreciar indicios de delito por parte del exalcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y que fue avanzado por INFORMACION el sábado. En sus declaraciones ha asegurado que en este caso "no nos encontramos ante una confusión, sino ante unos hechos muy graves que pueden ser constitutivos de delito, en los que ha estado en riesgo la seguridad de las personas". También se ha preguntado si el PP se va a aplicar la "medicina" que propone para los concejales del equipo de gobierno y, en consecuencia, "van a cesar Eduardo Dolón de sus cargos en Torrevieja y como Vicepresidente de la Diputación". En alusión a la reclamación de dimisión de África Celdrán, tras la resolución de un juzgado de seguir un procedimiento por supuesta prevaricación.

Dolón se ha preguntado si "el PP se va a aplicar su propia medicina y va a dimitir el portavoz Eduardo Dolón porque en la Diputación no quieren a presuntos corruptos". Además, ha dicho que "no estamos ante una actuación tomada por desconocimiento sino ante hechos muy importantes denunciados por la Policía Local y la Guardia Civil, en los que ha habido una presunta prevaricación y temas mucho más graves que ponían en peligro la integridad física de las personas".

El alcalde ha informado de que tres jueces, por unanimidad, han determinado que el archivo no es la actuación pertinente y que, en consecuencia, "hay que seguir con las actuaciones oportunas y ampliando las investigaciones". Por este motivo, el primer edil ha planteado la cuestión de que Eduardo Dolón "se aplique a misma medicina que pide para una concejala del Gobierno" y se ha preguntado si no sirve esa misma medicina por que hecho de que "César Sánchez también tenga un presunto escándalo con el tema de los solares de su familia" y ha pedido que el partido de Torrevieja "también afine".

En su intervención ha demandando que el PP sea coherente con el discurso que hace, "son sus dirigentes quienes piden la dimisión o el cese de África Celdrán. En consecuencia, si lo pide para los demás se lo tendrá que aplicar él mismo".

Igualmente, se ha referido a la gravedad del delito del que se le acusa "hablamos de que un establecimiento, a sabiendas, funcione sin medidas de seguridad y con las denuncias en la mesa de los vecinos, la policía local y la Guardia Civil y de que se mire para otro lado sabiendo que hay un beneficiario y que si pasa una desgracia habría cientos de afectados. Lo de África no tiene que ver con esto, hay kilómetros de distancia, es un hecho cien veces más grave y lo tiene que asumir".



Gravísimo

En caso de que no lo asuma el alcalde ha afirmado que Eduardo Dolón "pierde toda su legitimidad. Para mi representa un político que no tiene ninguna categoría, no hay más lectura. Pierde toda su fuerza moral y tendrá que apechugar con las consecuencias sino se aplica lo que pide para otros. No tiene discurso para mantenerse como jefe de la oposición, y mucho menos, como vicepresidente de la Diputación. Estamos hablando de un tema gravísimo, ese sumario no se puede archivar".