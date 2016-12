De sobresalto en sobresalto por la Lotería en Torrevieja

Son las cosas de los nuevos hábitos de compra, incluso para algo tan tradicional como la Lotería de Navidad. Hasta ayer a última hora no se supo cuántos décimos del segundo premio de la Lotería de Navidad, el 04.536, se habían vendido en el punto de venta de la calle Orihuela de Torrevieja. «Al menos uno» por valor de 125.000 euros rezaban todas la crónicas con la muletilla de que se había retirado «por terminal». Es decir, el propio vendedor no puede cuantificar cuántos décimos ha repartido porque no disponía de ellos físicamente en el despacho de lotería, lo compraron los clientes a demanda por «máquina». Pero al fina de la jornada la propietaria del céntrico local, Inmaculada, fue informada de que era una serie completa. Es decir, ha repartido un millón doscientos cincuenta mil euros. Esta actualización supone que la Lotería de Navidad ha dejado en Torrevieja este año, sin contar pedreas y terminaciones, dos millones y medio de euros, porque la administración número cinco, situada en Carrefour, vendió una serie completa, diez números, en ventanilla del mismo número del segundo premio.

La propietaria Inmaculada Pérez, que regenta un establecimiento con más de medio siglo de historia –antes estaba en el callejón de San Pablo–, explica, a preguntas de INFORMACIÓN, que es una lástima que no se puedan dar a conocer esos datos momentos después de que se dé a conocer el premio –algo que da mucha visibilidad al punto de venta en un día como el de este sorteo–, tal y como ocurre cuando con los décimos tradicionales, de los que se sabe día, hora en el que fueron retirados.



Nadie llama

Pérez no tiene ni idea de quiénes compraron el número, que ya pueden cobrar el premio, y nadie se ha puesto en contacto con ellos para informarles de que han sido afortunados –en el ticket sí que viene el teléfono fijo–. Es otro de los puntos de venta de Torrevieja muy frecuentado por trabajadores de los negocios del centro, pero también, en plena época estival por el turismo residencial. Así que la suerte puede haber viajado a cualquier punto de España e incluso de Europa. Exactamente lo mismo ocurrió en quiosco de Catral y los puntos de venta mixtos de Benijófar, Los Montesinos y Bigastro, que repartieron también la suerte de un quinto premio por terminal sin conocer cuántos décimos habían vendido –en este caso 6.000 euros por décimo–.