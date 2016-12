El PP reclama al alcalde que cese a Celdrán tras el auto que la acerca al banquillo

La concejala llegó a un acuerdo con una editorial en agosto de 2015 para encargar programas de fiestas sin que existiera un procedimiento adminsitrativo

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, ha asegurado hoy en rueda de prensa que la concejal socialista del equipo de gobierno, África Celdrán, "se encuentra más cerca del banquillo de los acusados" por un presunto delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código penal. El juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Torrevieja, como avanzó este diario el marte pasado, ha acordado la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado incoadas en virtud de las denuncias presentadas por el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Editorial MIC, el 13 de noviembre de 2015, por un presunto delito de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales. Auto fechado el día 1 de diciembre y sobre el que 23 días después el Equipo de Gobierno mantiene el más absoluto silencio.



Posicionamiento del PP

Eduardo Dolón ha indicado que "desde el PP decidimos, tras tener conocimiento de la nueva situación judicial de África Celdrán, de un margen prudencial de tiempo al equipo de gobierno para ver cuál era su nuevo pronunciamiento al respecto. Nuevamente, han dado la callada por respuesta en la enésima demostración de incoherencia con respecto a lo que venían exigiendo cuando eran oposición. Pero especialmente significativo es el silencio del PSOE a todos los niveles que está consintiendo está situación en Torrevieja en lo que constituye un agravio comparativo con otros casos similares".



En este sentido, ha incidido recordando que "hay partidos en la oposición que precisamente se constituyeron como garantes de las transparencia, la lucha contra la corrupción y la implantación de prácticas de gestión públicas basadas en la ética que a la hora de la verdad, cuando tienen que actuar, miran para otro lado como es el caso de Ciudadanos. Como también es significativo el hecho de que la escisión del PSOE local, Sueña Torrevieja, ahora también en la oposición consienta que una concejal del equipo de gobierno se encuentre a un paso de sentarse en el banquillo manteniendo esa doble condición: la de concejal y la de miembro del gobierno de Torrevieja". Dolón se ha preguntado "dónde está Ángel Sáez", el secretario local del partido, o la edil Fanny Serrano, a la hora de pronunciarse sobre esta situación.



El PP ha indicado que el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) "la tenía que haber cesado ya hace un año y no hizo nada". "Ahora no lo hace porque como quedó acreditado en la declaración judicial de África Celdrán, el Alcalde y el resto de miembros del Pentapartito conocían y autorizaron la realización de esta tropelía". Según el comunicado del PP sobre este asunto todas las áreas de gestión "por las que ha pasado esta concejala se han caracterizado por la ausencia de gestión y el bloqueo". "La quitaron porque consideraban que no era válida para ello, como también ha dejado de ser concejal de limpieza de edificios y dependencias municipales. En bienestar social la llevan sufriendo desde el primer día, al igual que en dependencia o mujer, concejalía esta última donde es público y notorio que no debería continuar".



Indicios de delito

El juez afirma que existen indicios de que África Celdrán, actuando en su condición de concejal de Festejos del Ayuntamiento, el 13 de agosto de 2015, suscribió un acuerdo con la Editorial MIC, para la edición de los programas de Fiestas de la Purísima y de la Feria de Mayo, a través de la cual la editorial se encargaría de la producción y gestión de la contratación publicitaria a coste cero para el Ayuntamiento, que a su vez (el municipio) percibiría 2.000 euros de la citada editorial. El auto dice que actuando como representación del Ayuntamiento, Celdrán "prescindió de las normas reguladoras del procedimiento de contratación de servicios por parte de las Administraciones Públicas fijadas en la Ley de Contratos del Sector Público y, a sabiendas de que carecía de facultades para ello".



El juez resuelve que los hechos son "presuntamente constitutivos de un delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal".



Concejal de Hacienda

Hoy mismo, antes de la comparecencia de Eduardo Dolón, el concejal de Hacienda, José Hurtado, ha hecho referencia a estos hechos pero sin pronunciarse sobre el procedimiento penal. El edil ha informado que la junta de gobierno de hoy ha rechazado una reclamación de la empresa editorial en concepto de lucro censante por 35.000 euros más intereses de demora por no haber podido ejecutar el acuerdo que firmó con la edil. Los técnicos han rechazado que hubiera adjudicación o contrato alguno entre ambas partes. El concejal no se ha referido al auto que mantiene la investigación contra la edil y la expone a un juicio oral. Sí que ha repetido, como el acalde en otras ocasiones, que la edil pudo "meter la pata, pero no la mano".