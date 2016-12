El PSOE exige a la CHS responsabilidades por la falta de limpieza del río

El portavoz adjunto del grupo socialista en Orihuela, Victor Ruiz, solicitó ayer que se pidan responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la falta de limpieza del río y del Reguerón tras la situación vivida el pasado fin de semana a consecuencia del fuerte temporal.

El concejal dijo que ahora que ha pasado un «un tiempo prudencial» lo justo es «que alguien explique por qué no se había producido la limpieza del Reguerón cuando tocaba, por qué el mismo domingo el Ayuntamiento tuvo que mandar medios para limpiarlo, y por qué la Confederación no lo había hecho». «Tenemos la sensación de que la CHS ha bajado los brazos, de hecho ni siquiera se desplazó a Orihuela en la gestión de toda esta situación, e incluso contestó que no disponía de fondos para la limpieza de las ramblas en Orihuela Costa a petición de los vecinos», afirmó ayer el concejal.

En este sentido, Víctor Ruiz insistió en pedir explicaciones a la CHS ante estos hechos, que han generado serios problemas en Orihuela y en toda la comarca. «Después ya veremos lo que pasa, primero la verdad, y después la responsabilidad», valoró.

Ruiz pidió también celeridad al Ayuntamiento a la hora de realizar la evaluación de los daños para poder actuar con premura, así como una gestión ágil del resto de administraciones públicas de las ayudas comprometidas. «No puede quedarse en un anuncio, ni en la firma de un Decreto, necesitamos que cuanto antes lleguen los fondos para revertir la situación».