El PP asegura que el gobierno local «olvida» a los agricultores de La Mata

El edil Eduardo Gil Rebollo (PP) aseguró ayer que los agricultores de La Mata «son los grandes olvidados» del equipo de gobierno del PP. Explicó que de seis bodegas activas de elaboración del vino autóctono solo queda una, en un periodo de dos años. Dijo que la producción de uva se vende ahora a bodegas de Monóvar y Novelda porque es más rentable y que los agricultores no pueden replantar cepas porque el Consell no reconoce sus contratos de arrendamiento con Patrimonio –algo que ocurre desde hace años–. El edil ironizó «sobre las cualidades intelectuales y capacidad de trabajo» de la edil Fanny Serrano –a la que citó como Francisca– y el hecho de que no conociera que el parque natural se creo en 1989 y no en 1996, en referencia al XX aniversario celebró estos días. Serrano matizó al edil que la Generalitat conmemora aniversarios legales «no los anulados por los tribunales».