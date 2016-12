El PP asegura que Torrevieja debe hasta 7 millones de euros a Acciona

Cuestiona que el municipio gestione las basuras con un «trato».

La concejal del PP Carmen Gómez aseguró ayer que el Ayuntamiento de Torrevieja adeuda desde junio entre seis y siete millones de euros a la empresa de recogida de residuos, limpieza viaria y playas. El equipo de gobierno de coalición no quiso pronunciarse ayer sobre esta información.

La edil aseguró que al presentar la empresa las facturas, «es donde ha conocido "el trato" que José Manuel Dolón hizo con la empresa». Pagarle 639.058,18 euros desde el 14 al 30 de junio y 1.145.227,94 euros durante el mes de julio, «o eso es lo que dicen las facturas presentadas». Para la oposición en la administración existen «grandes técnicos que no van a tragar con el trato, sólo porque sea el alcalde quien lo haga, y le hacen devolver las facturas para que sean corregidas porque deben detallar los servicios prestados y sus precios unitarios», algo, aseguró la edil, con lo «que no contaba José Manuel Dolón, que sabe que éste no es un reparo cualquiera y, presuntamente, existe un documento firmado, de su puño y letra, en el que adquiere un compromiso con la empresa».

Para Carmen Gómez «visto lo visto», y hasta «donde hemos podido saber» el Ayuntamiento, al finalizar 2016 le deberá a la empresa entre 6 y 7 millones de euros (entre 1.000 y 1.200 millones de pesetas, como le gusta al alcalde, en pesetas), en el caso más favorable».

El PP desveló ayer estas cantidades y las condiciones del acuerdo, además del retraso del pago, sin que el equipo de gobierno se haya pronunciado sobre este asunto. Tampoco sobre el trámite de la nueva adjudicación



Sueldos

La edil se preguntó qué va a pasar «si llega el momento en que la empresa deje de pagar los sueldos a los trabajadores, unos doscientos fijos, debido al impago del Ayuntamiento, ¿Seguirán dándole un voto de confianza a José Manuel Dolón los miembros de Comité de Empresa?, ¿Valdrá eso de que "palos a gusto no duelen"? Me hubiera gustado que hubieran sido tan benevolentes cuando el alcalde de Torrevieja era Eduardo Dolón, pero no tuvo esa suerte».



Cronología

Según la concejal, anterior responsable de Aseo Urbano, el pasado 6 de junio, la junta de gobierno acordó prorrogar el contrato de «recogida de residuos, limpieza viaria y de la costa del término municipal de Torrevieja» y decía textualmente que «las condiciones de la prórroga, serán las mismas que las de las dos prórrogas anteriores». Dos días después, el 8 de junio, Acciona, le comunica a la junta, que «está de acuerdo con la prórroga pero que ella está dispuesta a prestar el servicio, siempre y cuando el precio del mismo se determine mes a mes en función del coste». «Pero claro como eso no es lo que decía el documento de la junta», explicó la edil en rueda de prensa «la empresa al día siguiente, 9 de junio, envía otra propuesta y finalmente el 13 de junio le envía otra, ya es la tercera propuesta sobre el precio, y el resumen de esta propuesta es que, le pague como le pague, al final la empresa que le tiene que abonar al año 12.302.724 euros».

El 14 de junio de 2016 se reunieron las partes intervinientes en el contrato. Como resultado de esa reunión se firma el acta de finalización del servicio por parte de la empresa Acciona. La empresa realiza desde entonces el servicio sin contrato.