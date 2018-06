Las guerras carlistas, la II República y el Franquismo abren la Selectividad

Las guerras carlistas, las políticas sociales y económicas del Franquismo y comparar éstas con las de la II República han sido los dos bloques a elegir en el primer examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que han empezado esta mañana en la Comunidad Valenciana y de la que se examinan, hasta el próximo jueves, 7.032 alumnos en la provincia.

En la Universidad de Alicante (UA) los alumnos han agradecido el cambio de empezar la PAU con Historia en lugar de con Lengua Castellana y Literatura con su correspondiente comentario de texto para el que "siempre les falta tiempo" como reconocían esta mañana algunos de los profesores que vigilan las aulas.

Además, para los estudiantes consultados el primer examen ha sido sencillo, "más general de lo que estamos acostumbrados durante el curso, así que te daba para contar", afirma Lidia Candalija, que ha salido "muy contenta" del examen al igual que su compañero en el IES Playa San Juan, Tobías Mariani, que asegura que "ha sido más fácil de lo que me esperaba".

Esta sensación ha sido generalizada entre los estudiantes consultados. "He llegado temblando pero cuando he visto las preguntas me he tranquilizado porque sabía responder y no era difícil", señala Álvaro Micó, del IES Navarro Santafé de Villena.

"Yo creo que aprobado está. Menos mal porque llevamos dos semanas encerrados en casa estudiando sin salir. Llegar aquí impone y durante todo el año estamos hablando y preparándonos para este examen", reconoce Luis Crespo, del IES Virgen del Remedio.

Así, la mayoría ha afrontado el segundo examen de la mañana, el de Lengua Extranjera, con más calma. Algunos además recibían los últimos consejos de la profesora de Inglés antes de entrar. "Tranquilidad, frases cortas y directas, acordaos de usar los conectores, buena letra y dejad márgenes en las hojas", transmitía una docente del IES Virgen del Remedio a un pequeño grupo de alumnos en el descanso entre prueba y prueba.

"Al de Historia le tenemos más miedo que al de Inglés porque el temario es mucho más amplio y hay que estudiar más pero con inglés o tienes soltura o no. Hemos practicado mucho durante el curso la comprensión de textos y las redacciones", comenta Candalija, que llega con matrícula de media en Bachillerato y quiere estudiar Filología Inglesa y complementarla después con Española o Francesa.

En el examen de Inglés, opción mayoritaria frente al Francés, el Alemán y el Italiano, los comentarios a elegir para la parte de comprensión escrita han sido extractos de artículos publicados en The Daily Mail y The Guardian. El primero referido a la atención al público en tiendas por parte de robots y el segundo acerca de la pérdida del contacto humano y la soledad.

Esta tarde les espera superar Latín o Matemáticas en la primera prueba y Fundamentos del Arte o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la segunda.

Realizar el examen de Matemáticas después de comer no convence a todos. "Para Matemáticas tienes que estar despejado y lo vamos a hacer justo al terminar de comer, cuando te entra el sueño", lamenta Lidia Guillén, del IES Navarro Santafé de Villena.