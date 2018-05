«En cuanto se politiza una herramienta como la lengua las cosas se desvirtúan»

Considerado como uno de los mejores profesores del mundo según el «Global Teacher Prize», César Bona defendió ayer el papel fundamental de los maestros en la mejora de la sociedad y el compromiso e implicación necesarios para ejercer. Sin ofrecer «fórmulas mágicas», apela a escuchar a los niños y a formar equipo con las familias para lograr el éxito educativo.

n La conferencia ofrecida ayer por César Bona en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante dentro de las VII Jornadas de Sociología de la Educación levantó una expectación entre los alumnos similar a la de la actuación de una estrella musical. Considerado uno de los mejores profesores del mundo, firmó libros y se hizo fotos con todos los aspirantes a profesores que se lo pidieron. En su charla reivindicó la figura del maestro y su importancia en el futuro de la sociedad, habló de la necesidad de innovar para mejorar la educación pero sin «arrasar» con todo lo anterior e instó a conocer el mundo de los niños para sacar lo mejor de ellos de la mano de las familias.



P En las jornadas en las que acaba de participar la pregunta que se plantea es: ¿Qué significa ser maestro hoy?

R Cada uno tiene su propio concepto de lo que es ser maestro, pero un maestro marca vidas, no sólo transmite conocimientos. Si echamos la vista atrás todos nos acordamos de algún maestro para bien y, a veces, para mal. Un maestro es lo que es como persona, es muy importante que tengamos compromiso con la sociedad, con el mundo en que vivimos y que conozcamos el mundo de los niños y las niñas que es donde hemos de vivir nosotros también.

P Llevamos años escuchando que hay que cambiar el modelo educativo, ¿se está cambiando en realidad? y ¿hacia dónde va ese modelo?

R Si vamos escalando hacia las altas esferas vemos que es muy difícil que lleguen a acuerdos, lo cual es paradójico porque los políticos deberían ser conscientes de que representan a toda la sociedad y no sólo a sus ideas. Las ideologías acortan la visión y es muy importante que piensen que todo empieza en la educación y que o se apuesta por la educación o va a ser muy difícil que la sociedad mejore. porque esa mejora empieza en la escuela.

P El Gobierno ha planteado que los docentes pasen una especie de MIR, ¿Qué le parece esta iniciativa?

R Cuanto más alto se sube en las esferas más lejos se ve el mundo de los niños. Obviamente es muy importante que las universidades cambien para que salgan docentes preparados para educar a la sociedad, pero hay cosas que también son importantes aparte de la transmisión de conocimientos. Se puede poner la nota de corte para entrar en la Universidad en un 8 ó un 9 pero a lo mejor entran personas que no tienen ni idea de cómo tratar a los niños. El ser humano es complejo, tienes que conocerte a ti mismo, a los demás, pensar que eres referente para otros, tener curiosidad, creatividad, compromiso e implicación. Si no es así al salir de la Universidad se empieza otra vez casi de cero con la formación y es el cuento de nunca acabar.

P En sus clases da responsabilidades a todos los alumnos para que se sientan importantes y se impliquen, ¿es ésta la fórmula para que la educación tenga éxito?

R No sé fórmulas, pero contesto con más preguntas ¿a ti te gusta sentirte importante, escuchada, valorada en el trabajo? Pues a los niños les ocurre igual, a todos nos gusta sentirnos queridos, escuchados y útiles.

P Parece que en los últimos años se ha demonizado la memoria en la educación, ¿se está descuidando?

R No estoy de acuerdo. También se dice que ahora se da más importancia a la felicidad que al conocimiento. Eso no es así, es una falacia. De hecho, si vas a gusto rindes más que si vas amargado. Se tiene en cuenta el conocimiento pero también que el ser humano está hecho de emociones. La memoria es importante, pero no podemos basar el aprendizaje exclusivamente en la memoria. Necesitamos experiencias para aprender, memorizar es importante, pero también usar otras herramientas.

P ¿Qué herramientas se están potenciando actualmente?

R Sólo hay que echar un vistazo a la sociedad para darse cuenta de lo que carece. Todo empieza en la educación. El diálogo, ni siquiera lo hay entre los políticos, es difícil llegar a consensos y que unos acepten las ideas de otros. No hay diálogo, por lo tanto algo falla. ¿Qué nos falta en la sociedad? Aunque no se pueda generalizar vemos que falta respeto a uno mismo, a los demás, a las diferencias, al medio ambiente. Y eso tenemos que subsanarlo como sea y la raíz es la educación.

P ¿Qué parte de la educación de los niños corresponde al colegio y qué parte a los padres?

R Supongo que habrá gente que no esté de acuerdo pero ¿por qué hemos de dividir en partes? Se dice que los valores vienen de casa pero los niños no siempre pueden venir de casa con valores ni con ciertos conocimientos. La escuela es el mejor lugar para ayudar a las familias a educar a sus hijos e hijas. Los maestros nos estamos formando continuamente y con esas herramientas podemos formar a los niños también. La frase de «se educa en casa y se enseña en la escuela» ha levantado muros muy altos entre la escuela y la familia. Hemos de reflexionar y pensar que sólo trabajando en equipo y buscando el diálogo vamos a conseguir lo mejor de los niños.

P En la Comunidad Valenciana el decreto de plurilingüismo está siendo muy polémico, ¿cree que los padres deben elegir la lengua en que estudian sus hijos?

R En el momento en que se politiza una herramienta fundamental como es la lengua las cosas se desvirtúan. El lenguaje sirve para comunicarse y en el momento en que esto no sucede algo falla. Si queremos que los niños aprendan a comunicarse es importantísimo que valoremos cuán importante es además de mantener las raíces aprender cuanto más mejor para poder comunicarnos con otras personas. Es clave que pensemos que el lenguaje sirve para comunicarse.