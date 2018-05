Más empleo para los universitarios

Oportunidades laborales. Más de 2.000 alumnos y egresados de la Universidad de Alicante pudieron conocer ayer empresas en las que realizar prácticas o conseguir un primer contrato en el XX Maratón de Empleo y Autoempleo. Esta edición las empresas han incrementado las plazas y muchas de ellas seguirán la semana que viene con los procesos de selección tras la primera toma de contacto.

«Tenemos ya curriculums muy interesantes y vamos a empezar a llamarles a partir de la semana que viene porque tenemos abiertos los procesos de selección para auditor junior y para senior y algunas plazas en el departamento de Fiscal», aseguran en el stand de KPMG. Y como esta firma más están dispuestas a contratar a jóvenes talentos tal y como pudieron comprobar ayer los más de 2.000 estudiantes y egresados de la Universidad de Alicante que se acercaron al XX Maratón de Empleo y Autoempleo celebrado en el campus.

Este año la organización decidió cambiar la ubicación de esta feria del empleo y los más de cincuenta estands de empresas, instituciones y servicios de la UA se instalaron en los bajos de la Biblioteca General lo que facilitó el tránsito de los aspirantes a encontrar trabajo.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Nuria Grané, explicó que las empresas llegan «buscando talento que incorporar» y ratificó la mayor alegría en la contratación percibida al hablar tanto con las empresas como con los candidatos. «Entre diez y quince empresas continuarán con los procesos de selección la semana que viene y algunas llegarán a incorporar hasta quince jóvenes», indicó, unas cifras que mejoran las del año pasado en el que ya se percibió cierta mejoría.

La oferta que encontraron alumnos y recién titulados fue variada, desde los grandes despachos de abogados como Cuatrecasas y Garrigues, hasta aseguradoras, cajas rurales, consultoras, empresas de plásticos, Leroy Merlin o Decathlon. También las Fuerzas Armadas y varios colegios profesionales, así como la escuela de doctorado. Pero curiosamente uno de los estands que más éxito tuvo fue el de una empresa dedicada a organizar viajes de un año como «au pair» a Estados Unidos. «Me ha llamado la atención porque un año en Estados Unidos como au pair suena muy bien, es una oportunidad para una inmersión real en inglés y para conocer otra cultura y si además te pagan por ello pues mejor. Además me gustan los niños», indicaba Islam Ammour que se acercó con un par de amigos que también valoraron seriamente la posibilidad.

«Este maratón nos da la oportunidad de conocer empresas directamente porque en clase no nos hablan de los despachos que hay. Además te abre puertas, yo ya he dejado mis datos y si no puede ser para este verano pues para el que viene poder realizar prácticas que vienen muy bien para aprender», afirmaba Marli Candia, estudiante de Derecho, que coincidía con algunos compañeros en señalar que «oportunidades hay pero en ciertas carreras como Dercho hay mucha competitividad porque somos muchos».