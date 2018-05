Premio a los valores que mejoran la sociedad

El rector reivindica con contundencia la titulación de Medicina.

Excelencia, conocimiento, investigación e implicación social. Estos son los valores que premió anoche el Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA) en 21 personas, empresas e instituciones. La gala se celebró por primera vez en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que a su vez fue una de las premiadas a la Implicación Universitaria.

De hecho fue el primero de los premios, que consisten en un diploma y una estatuilla que representa la Victoria de Samotracia realizada por el artista alcoyano Toni Miró, y que se dividieron en once categorías. El responsable de Comunicación de la EUIPO, Luis Berenguer, lo recibió de manos del rector, Manuel Palomar.

Pero antes de la entrega, el presidente del Consejo Social de la UA, Francisco Gómez, pronunció unas palabras en las que destacó el papel del Consejo Social en la relación entre la Universidad y la sociedad, así como en el desarrollo de la institución académica y en su planificación económica. «Un papel imprescindible si queremos que la Universidad, la institución mejor preparada para asumir el reto del avance científico y técnico de nuestra provincia, continué actuando como motor de desarrollo económico, social y cultural», dijo.

El discurso reivindicativo de la noche lo protagonizó el rector. «La titulación de Medicina se encuentra pendiente de la formalización de los convenios con los hospitales públicos por parte de la Conselleria de Sanidad. Hemos argumentado con contundencia las razones para demandar Medicina con datos de las plazas de nuevo ingreso en Castellón, Valéncia y Murcia en relación con su población. Son elocuentes». «He abusado de la contención para no interferir con más ruido del necesario en el proceso de la toma de decisiones», afirmó, para alertar de que la oferta privada acabará supliendo a la pública. «No entenderíamos que una provincia infradotada deba permanecer sumida dócilmente en su desalentador estado», advirtió Palomar. En su opinión sería una demostración del bíblico «efecto Mateo»: «Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene incluso lo que no tiene se le quitará».

La secretaria del Consejo Social, Aránzazu Calzada, fue la encargada de leer los nombres de los premiados en una gala que contó con el respaldo de representantes del mundo académico, económico y social. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad, Salvador Navarro, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, empresarios como Manuel Peláez y Pedro López, el presidente de Ineca, Rafael Ballester, el director de zona de Bankia, Jesús Cecilia, el edil Natxo Bellido, el arquitecto Roberto Pérez-Guerras y el artista José Azorín.

La directora de Secretariado de Sedes Universitarias de la UA, Eva Valero, recogió el premio Implicación Social a las Sedes Universitarias por el modelo de extensión universitaria de manos de Sonja Dietz, presidenta del Círculo de Empresarios de la Marina Alta. La vocal del Consejo Social Malena Vidal entregó la estatuilla Empleabilidad a Suma, que recogió su director, Manuel Bonilla. La catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la UA Carmen Herrero fue distinguida con el Premio de Investigación y se lo entregó el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert. El Premio Alumni en reconocimiento a la trayectoria profesional destacada recayó en Dolores Mejía, directora general de Mercalicante y en Sonia Parrés, analista de Exxonmobil. Los alumnos Beatriz Martínez, Raquel Linares, Mª Elvira Francés, Pedro Fernández, Carolina Rubio, Ángel Jorge Vilaplana y Alain Iñíguez recogieron el galardón al Rendimiento Académico que les entregaron los decanos. El Premio al Mérito Deportivo recayó en el equipo de Voleibol femenino y en el equipo de Triatlón de la UA. El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, hizo entrega del galardón al entrenador Lamberto Villalón y el presidente de la Fundación Lucentum, Antonio Gallego hizo lo propio con los entrenadores Roberto Cejuela y Sergio Sellés. El alcalde, Luis Barcala, entregó el premio a la vicerrectora de Responsabilidad Social, María José Rodríguez por el programa de voluntariado Contigo+UA. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, recogió el premio Cátedra Institucional por la colaboración institucional en Responsabilidad Social. El Premio Mecenazgo a la Investigación se lo llevó Hidraqua. Su director general, Francisco Bartual, lo recogió de manos de la directora del Grupo Huerto del Cura, María Teresa Orts. Antonio Arias, consejero delegado de Vectalia, subió al escenario a por el galardón al Mecenazgo Artístico y Cultural que le dio el coronel jefe de la Guardia Civil Manuel Muñoz. La directora general de Universidad, Josefina Bueno, entregó el Premio Mecenazgo Formación al director de Formación de la Fundación Carolina, Juan José Martín. Y el premio Especial Mecenazgo lo recogió Miquel Molins, presidente de la Fundación Banco Sabadell. Para cerrar la gala el rector honorario Antonio Gil Olcina recogió el Premio a la trayectoria académica y una cerrada ovación. Se lo entregó Francisco Gómez.