Vectalia renova el compromís de patrocini amb l´Orquestra Filharmònica de la UA

Vectalia i la Universitat d´Alacant han renovat un any més el conveni de patrocini del projecte musical de l´Orquestra Filharmònica de la UA.

L´acord ha sigut rubricat pel conseller delegat del grup empresarial alacantí, Antonio Arias i el rector de la Universitat, Manuel Palomar al Teatre Principal prèviament al concert de l´OFUA a benefici de l´Associació d´Alzheimer d´Alacant.

El mecenatge de Vectalia permet, any rere any, finançar beques de formació per als músics de l´OFUA, i també l´organització de cicles de concerts com els de Nadal, Primavera i Estiu que anualment du a terme la Universitat.

El rector de la Universitat ha explicat que «el patrocini de Vectalia és clau perquè el projecte formatiu i musical de l´Orquestra Filharmònica de la Universitat d´Alacant es puga dur a terme». Palomar ha assenyalat la importància de tenir «mecenes com el grup Vectalia l´aposta del qual per la cultura aporta els mitjans que permeten que puga tirar endavant un projecte com el de l´OFUA».

Antonio Arias, conseller delegat del grup Vectalia, ha expressat la satisfacció per la renovació d´un compromís que «conjuga la col·laboració en la formació de músics, l´acostament de la música de qualitat a la societat a través dels concerts que es fan i la col·laboració amb causes solidàries».