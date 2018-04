Nous colorants naturals capaços de millorar les propietats òptiques, tèrmiques i mecàniques

El Grup de Recerca de Visió i Color de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat un nou procediment per obtenir nanopigments híbrids naturals capaços de conferir les millors propietats òptiques, tèrmiques i mecàniques als materials composts en els quals s'apliquen.

Es poden controlar perfectament diferents paràmetres tals com la quantitat de colorant absorbit, la temperatura de degradació del colorant o del material compost final, la resistència a la flexió i a la degradació per llum ultraviolada, així com també la transparència i el poder de coloració, entre altres propietats.

Per a això, els experts utilitzen nanoargiles completament naturals i innòcues per a la salut humana, com la montmoril·lonita, utilitzada en cosmètics o la hidrotalcita, usada en medicaments com a captador d'àcid de l'estómac, que s'obtenen a partir de minerals.

«En funció de la propietat del material que es pretèn reforçar se seleccionen tant les nanoargiles com els additius més adequats per a la síntesi, així com l'ordre d'incorporació», expliquen els investigadors de la UA Bàrbara Micó i Francisco M. Martínez-Verdú.

La innovació, ja patentada, presenta una revolució per a diferents sectors industrials i una reducció de costos per tractar-se d'un procés de síntesi (mescla) .