La escritora María Dueñas habla sobre la emigración a EE UU en la Universidad de Alicante

La historia de miles de españoles que emigraron a Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del XX (1868-1945) será la protagonista mañana martes de una jornada dedicada a este hecho histórico, organizada por la Universidad de Alicante y la Sección Cultural de la Embajada de Estados Unidos.

La escritora María Dueñas, que centra su última novela "Las hijas del capitán" en esta diáspora, y el catedrático de la Universidad de Nueva York James Fernández, experto en el tema, participarán en dos actividades como parte de estas jornadas.

La primera actividad tendrá lugar mañana martes a las 12 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, con la conferencia-coloquio "Una diáspora olvidada: Españoles en Estados Unidos (1868-1945), a cargo del catedrático James Fernández y la escritora María Dueñas.

Tras la conferencia coloquio, se presentará el libro "Valencians to New York: the case of la Marina Alta (1912-1920) con la autora y profesora del Departamento de Filología Inglesa de la UA, Teresa Morell. El acto de la mañana finalizará con la inauguración de la exposición "Valencians a Nova York (1892-1930) comisariada por José Miguel Santacreu y Teresa Morell, una muestra que podrá visitarse en el vestíbulo, junto al Aula Magna de Filosofía y Letras, hasta el 26 de marzo.

La jornada continuará por la tarde en la Sede Ciudad de Alicante (San Fernando, 40) a las 19 horas con el diálogo "El tiempo entre legajos. Reconstruyendo las vidas de españoles en EEUU" que mantendrán los dos protagonistas de la mañana, María Dueñas y James Fernández.

El diálogo contará también con la participación de Teresa Morell y el director de la Sede Ciudad de Alicante, Jorge Olcina. En este encuentro, Dueñas y Fernández charlarán sobre la diáspora que llevó a decenas de miles de españoles a emigrar a EEUU desde distintos puntos de España, entre 1868 y 1945, unos españoles vivieron allí y contribuyeron a formar parte del país.